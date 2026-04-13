Трамп принялся критиковать Папу Римского

Трамп принялся критиковать Папу Римского20
- 13.04.2026, 8:32
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Из-за Ирана и Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV в своей соцсети Truth Social, назвав его «слабым в вопросах преступности» и «ужасным во внешней политике».
В длинном посте, опубликованном в ночь на 13 апреля, Трамп обвинил Папу в нескольких пунктах:
Слабость в отношении преступности — Трамп заявил, что Папа «не упоминает страх», который испытывала католическая церковь во время COVID-19, когда «арестовывали священников, пасторов и всех остальных» за проведение богослужений, даже на расстоянии 10—20 футов.
Ядерная программа Ирана — «Я не хочу Папу, который считает, что Иран может иметь ядерное оружие», — написал Трамп.
Президент США осудил позицию Папы в отношении атаки США на Венесуэлу, назвав эту страну «источником массовых поставок наркотиков» и «пустых тюрем».
Трамп похвалил брата Папы Льва — Луиса, отметив: «Он мне нравится гораздо больше, потому что Луис — настоящий MAGA».
Лев XIV (уроженец США) был избран Папой в мае 2025 года после смерти Франциска.