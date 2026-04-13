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Трамп принялся критиковать Папу Римского

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  • 13.04.2026, 8:32
  • 8,108
Трамп принялся критиковать Папу Римского

Из-за Ирана и Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV в своей соцсети Truth Social, назвав его «слабым в вопросах преступности» и «ужасным во внешней политике».

В длинном посте, опубликованном в ночь на 13 апреля, Трамп обвинил Папу в нескольких пунктах:

Слабость в отношении преступности — Трамп заявил, что Папа «не упоминает страх», который испытывала католическая церковь во время COVID-19, когда «арестовывали священников, пасторов и всех остальных» за проведение богослужений, даже на расстоянии 10—20 футов.

Ядерная программа Ирана — «Я не хочу Папу, который считает, что Иран может иметь ядерное оружие», — написал Трамп.

Президент США осудил позицию Папы в отношении атаки США на Венесуэлу, назвав эту страну «источником массовых поставок наркотиков» и «пустых тюрем».

Трамп похвалил брата Папы Льва — Луиса, отметив: «Он мне нравится гораздо больше, потому что Луис — настоящий MAGA».

Лев XIV (уроженец США) был избран Папой в мае 2025 года после смерти Франциска.

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