Анонсирован массовый обход домов белорусов 25 13.04.2026, 9:00

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Власти будут собирать информацию.

Белорусские власти готовятся к массовому обходу частных домов, общежитий и мест пребывания граждан. Специально обученные люди будут спрашивать белорусов о жилищных условиях, экономических нюансах их жизни и задавать вопросы личного характера — об образовании, религиозной, национально-этнической принадлежности и так далее. Всё это будет происходить в рамках очередной переписи населения, пишет Telegraf.

На днях на рассмотрение правительства был внесён законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О переписи населения». Он предусматривает проведение пробной переписи не позднее чем за два года до проведения основной переписи населения. По графику Национального статистического комитета (Белстат), следующая плановая перепись населения в Беларуси намечена на 2029 год, следовательно, пробную должны провести в крайнем случае в 2027 году.

Планируется, что в рамках этой пробной переписи в одном или нескольких городах или районах страны проверят на практике утверждённую программу переписи, протестируют формы переписных листов и новые способы сбора данных, а также отработают основные мероприятия по организации и проведению переписи.

Программу переписи населения ещё предстоит утвердить Совету министров, но некоторые обязательные разделы, по которым белорусам точно зададут ряд базовых вопросов, уже известны. Это:

вопросы демографического характера,

вопросы по образованию,

экономический блок вопросов,

национально-этнические характеристики граждан,

жилищные условия,

вопросы, касающиеся миграции населения.

Согласно проекту закона, сбор первичных статистических данных будет проводиться без обязательного документального подтверждения. При этом помимо традиционных подомовых обходов предполагается и дистанционное участие в переписи — через интернет. Смогут белорусы в этот раз и сами сходить на переписные участки, которые ещё предстоит сформировать Белстату.

Кстати, данные в рамках следующей переписи планируют собрать от тех белорусов, кому на момент её проведения уже исполнится 15 лет. О более юных белорусах, как и прежде, должны будут рассказать их взрослые родственники.

Напомним, ещё одним важным изменением, предложенным Белстатом на этапе разработки законопроекта о переписи, стала новая обязанность самих респондентов. В действующей редакции закона на них возложена обязанность лишь «не препятствовать проведению переписи населения» и «предоставлять достоверные персональные данные согласно форме переписного листа». В новой редакции первая часть этого пункта закона звучит уже иначе: «Респонденты обязаны принимать участие в переписи населения и представлять достоверные первичные статистические данные по формам переписного листа».

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