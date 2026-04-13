Тайные операции ГУР: Украина дважды успешно запустила ракеты в космос во время войны 8 13.04.2026, 16:49

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Это были не эксперименты, а выполнение реальных боевых задач.

Во время полномасштабной войны украинские разведчики дважды успешно запустили ракетоносители в космос.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил народный депутат Федор Вениславский, который возглавляет подкомитет по госбезопасности оборонного комитета Верховной Рады.

Детали космических запусков ГУР

По словам нардепа, подразделения Главное управление разведки уже дважды выводили ракетоносители с территории Украины в космическое пространство. Первый запуск состоялся на высоту более 100 километров, а второй — на 204 километра. Оба результата официально зафиксированы техническими средствами.

«Это уникальная ситуация для страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны. То есть Украина уже имеет технические возможности противодействовать подобным средствам нападения врага и поражать их в космосе», — сказал Вениславский.

По его словам, это были не эксперименты, а выполнение реальных боевых задач под руководством тогдашнего главы ГУР Кирилл Буданов.

«У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 км и лететь на гиперзвуковых скоростях. И мы их успешно применяем. Но главное их назначение — для выполнения неординарных операций, в том числе и таких, о которых мы только что говорили», — отметил нардеп.

Запуск ракеты с самолёта и «воздушный космодром»

Кроме этих пусков, рабочая группа ГУР выполнила ещё одну уникальную задачу — запустила ракетоноситель с транспортного самолёта на высоте около 8 км.

«Это было осуществлено впервые на территории Европейского континента и второй раз в мировой истории. Первыми такое сделали США в середине 70-х годов. Но наша высота вывода является рекордной», — подчеркнул Вениславский.

Эта воздушная система в ближайшем будущем может превратиться в «воздушный космодром». Запуск ракет с воздуха экономит энергию на прохождение плотных слоёв атмосферы, что значительно увеличивает дальность и эффективность поражения, пояснил нардеп.

Систему планируют использовать как для мирных целей, так и для противодействия российским ракетам «Орешник».

«Это уникальные результаты работы нашей группы, которой руководит ГУР. Сейчас продолжаем работать в этом направлении», — резюмировал Вениславский.

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