Как Будапешт праздновал поражение Орбана

Как Будапешт праздновал поражение Орбана9
- 13.04.2026, 9:11
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На улицах столицы Венгрии началась большая вечеринка.
В венгерской столице Будапешт, которая в годы правления Виктор Орбан оставалась преимущественно оппозиционной, после его поражения на выборах 12 апреля устроили спонтанные массовые празднования.
Об этом сообщает «Европейская правда».
После того как первые подсчёты результатов голосования не оставили сомнений относительно абсолютной победы оппозиционной «Тисы», тысячи людей устроили празднование на улицах Будапешта.
В СМИ публикуют фотографии заполненных людьми улиц с национальными флагами.
Напомним, уже через несколько часов после закрытия избирательных участков премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.