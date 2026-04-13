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Как Будапешт праздновал поражение Орбана

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  • 13.04.2026, 9:11
  • 8,534
Как Будапешт праздновал поражение Орбана
Фото: Getty Images

На улицах столицы Венгрии началась большая вечеринка.

В венгерской столице Будапешт, которая в годы правления Виктор Орбан оставалась преимущественно оппозиционной, после его поражения на выборах 12 апреля устроили спонтанные массовые празднования.

Об этом сообщает «Европейская правда».

После того как первые подсчёты результатов голосования не оставили сомнений относительно абсолютной победы оппозиционной «Тисы», тысячи людей устроили празднование на улицах Будапешта.

Tuba Zoltan/kepszerk.hu

В СМИ публикуют фотографии заполненных людьми улиц с национальными флагами.

Tuba Zoltan/kepszerk.hu
Tuba Zoltan/kepszerk.hu

Напомним, уже через несколько часов после закрытия избирательных участков премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

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