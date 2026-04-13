Лукашенко потерял «доброго друга» 15 13.04.2026, 9:30

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Фиаско ждет и белорусского правителя.

«Товарищи, конец!» – фраза, которую четыре недели назад произнес лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр, обращаясь к промосковским властям своей страны, стала исторической, пишет «Салiдарнасць».

А ведь совсем недавно Виктор Орбан чувствовал себя триумфатором. Как же: его друг Дональд Трамп стал президентом США. «Кто против нас с Донни?»

«Ну, мы», – сказали венгры.

И оказалось, что призывы Трампа голосовать за Орбана дали противоположный эффект. И «лев» Путин не спас свою «мышь» от унизительного разгрома.

Орбан откровенно пресмыкался перед российским диктатором. В этом он очень похож на Лукашенко, который, кстати, называл венгерского премьера «добрым другом» и «товарищем».

Так что, в минувшее воскресенье проиграл не только Орбан. Поражение также потерпели Трамп, яростно поддерживавший венгерского «товарища», Путин, делавший это исподволь, да и Лукашенко, лишившийся одного из немногочисленных союзников в Евросоюзе.

Конец Орбана для всех вышеупомянутых не критичен, но символичен. Случившееся намекает «товарищам» венгерского политика, что все их ждет свое фиаско – причем, возможно, раньше, чем сейчас можно себе представить.

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