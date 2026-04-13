Разведка Латвии: Путина обманывает ближайшее окружение 6 13.04.2026, 9:36

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Он получает искаженные данные об экономике.

Глава Кремля Владимир Путин, вероятно, получает искажённую информацию о реальном состоянии российской экономики. При этом западные санкции не способны быстро изменить внешнеполитический курс Москвы, однако в долгосрочной перспективе остаются одним из наиболее действенных инструментов давления. Об этом говорится в отчёте Бюро по защите Конституции Латвии.

По данным латвийской разведки, санкции уже нанесли существенный ущерб российской экономике и продолжат ограничивать её развитие. В частности, с 2022 по 2025 год России пришлось дополнительно потратить около 130 млрд долларов на закупку подсанкционных западных товаров через обходные схемы.

К 2030 году совокупные потери от санкций могут составить не менее 136 млрд долларов, однако в Риге считают эти оценки заниженными.

В отчёте отмечается, что ограничения уже ударили по ключевым отраслям. Так, экспорт железной руды сократился на 40%, чёрных металлов — на 20%, химической продукции — на 35%, а древесины и целлюлозы — почти на 50% по сравнению с периодом до полномасштабной войны против Украина.

Россия утратила часть западных рынков и к 2026 году не смогла найти им полноценную замену. По внутренним оценкам, компенсировать эти потери не удастся как минимум в течение ближайших пяти лет.

Кроме того, к 2030 году совокупные потери во внешней торговле могут достичь 175,5 млрд долларов, а энергетический сектор рискует недосчитаться более 216 млрд долларов в случае ужесточения санкций и дальнейшего сокращения закупок российских энергоресурсов.

В то же время латвийская разведка подчёркивает: несмотря на нарастающее экономическое давление, российское руководство не намерено менять текущий внешнеполитический курс.

В документе также говорится, что возможное ослабление или отмена санкций способно усилить угрозу со стороны России, поскольку высвободившиеся ресурсы могут быть направлены на военное перевооружение и поддержку антизападных сил.

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