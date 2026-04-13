В Беларуси потеплеет 1 13.04.2026, 9:40

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Фото: Charter97.org

Прогноз погоды на 13 апреля.

13 апреля в Беларусь ожидается переменная облачность. По информации Белгидромет, в целом обойдётся без осадков, лишь на юго-востоке местами возможен небольшой кратковременный дождь. В утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет восточный, умеренный, а температура воздуха днём составит от +10 до +15 °C.

Как сообщает Telegram-канал «Метеовайб», страна окажется на южной периферии антициклона, благодаря чему погода станет более стабильной и заметно потеплеет.

Подробный прогноз

Минск: +11…+13 °C, восточный ветер 5–10 м/с, переменная облачность, без существенных осадков (вероятность дождя 5–10%).

Брест: +12…+14 °C, восточный ветер 5–10 м/с, переменная облачность, без осадков.

Витебск: +12…+14 °C, северо-восточный ветер 3–8 м/с, облачно с прояснениями, вероятность дождя минимальная (5–10%).

Гомель: +11…+13 °C, северо-восточный ветер 5–10 м/с, облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь.

Гродно: +12…+14 °C, юго-восточный ветер 5–10 м/с, переменная облачность, без осадков.

Могилев: +12…+14 °C, северо-восточный ветер 5–10 м/с, облачно с прояснениями, утром и днём возможен небольшой кратковременный дождь.

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