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Фицо поздравил Мадьяра с победой

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  • 13.04.2026, 10:07
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Фицо поздравил Мадьяра с победой
Роберт Фицо
Фото: Getty Images

Премьер Словакии заявил о готовности работать с новым правительством Венгрии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил лидера «Тисы» Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии, заявив о готовности сотрудничать с новым правительством, прежде всего в сфере энергетики.

Об этом Фицо заявил на платформе X.

Фицо считают главным партнером премьера Венгрии Виктора Орбана, который потерпел поражение на выборах, в ЕС. Вместе лидеры выступали против многочисленных решений Евросоюза, в частности по Украине.

Глава словацкого правительства заявил, что признает решение граждан Венгрии, и что он готов к тесному сотрудничеству с новым правительством страны.

По словам Фицо, Словакия стремится к дружественным и взаимовыгодным отношениям с Будапештом. Братислава поддерживает восстановление формата Вышеградской группы, в который еще входят Польша и Чехия.

Отдельно Фицо выделил совместный с Венгрией подход в «защите энергетических интересов». В этом контексте он напомнил о восстановлении нефтепровода «Дружба», поврежденного российскими атаками. Напомним, что Фицо и Орбан вместе обвиняли Украину в блокировании работы нефтепровода.

«Я считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом по-прежнему имеют значительный интерес в восстановлении работы нефтепровода «Дружба»», – написал словацкий премьер-министр.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

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