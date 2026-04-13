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В Пинске мать лишили родительских прав на семерых детей

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  • 13.04.2026, 10:13
  • 3,532
В Пинске мать лишили родительских прав на семерых детей

Она не справилась с их воспитанием.

В Пинске суд лишил женщину родительских прав в отношении семерых несовершеннолетних детей после того, как многочисленные проверки показали, что она не справляется с их воспитанием и ведет асоциальный образ жизни.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с начала 2024 года службы регулярно приходили в семью с проверками и фиксировали признаки неблагополучия. Весной детей признали нуждающимися в государственной защите и забрали из семьи.

Как установили проверяющие, мать фактически перестала заниматься детьми. В доме не хватало еды, условия были антисанитарными, а сама женщина большую часть времени проводила в состоянии алкогольного опьянения вместе с сожителем. Дети при этом нередко оставались без присмотра.

Несмотря на попытки вмешательства со стороны педагогов и социальных служб, ситуация не изменилась. Женщина продолжала злоупотреблять алкоголем, отказывалась лечиться и не пыталась наладить жизнь. Она также не работала и не участвовала в содержании детей.

Со временем накопились и долги — более восьми тысяч рублей за содержание детей, а также задолженность по коммунальным платежам.

В итоге прокуратура обратилась в суд, действуя в интересах несовершеннолетних. Суд полностью поддержал иск и лишил женщину родительских прав.

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