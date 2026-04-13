WSJ: Трамп собирается возобновить удары по Ирану 2 13.04.2026, 10:16

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Фото: ВМС США

После безрезультатных переговоров в Исламабаде.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива, сообщили The Wall Street Journal осведомленные источники. По их словам, это один из сценариев, который обсуждается в Белом доме после того, как переговоры США и Ирана в Исламабаде 11 апреля завершились безрезультатно. Другой вариант — возобновление полномасштабных ударов по Ирану. Однако, как отметили источники издания, такой сценарий менее вероятен из-за риска дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока и нежелания Трампа затягивать военный конфликт.

Также, по данным WSJ, во время блокады Ормузского пролива, о которой Трамп объявил накануне, США собираются оказывать давление на союзников, чтобы они взяли на себя обеспечение безопасности прохода судов по морскому пути. При этом источники издания подчеркнули, что Трамп по-прежнему привержен дипломатическому решению конфликта, несмотря на возможные военные действия. Представители Белого дома заявили, что президент «рассматривает все дополнительные возможности» для давления на Иран.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что американские военные начнут блокировать все порты Ирана в Персидском и Оманском заливах 13 апреля. Под ограничения попадут суда всех стран, заходящие и покидающие иранские порты и прибрежные районы. Однако корабли, которые не принадлежат Ирану и не возвращаются из него, смогут свободно проходить через Ормузский пролив.

Трамп объяснял решение блокировать морской путь тем, что США не могут позволить Тегерану взимать плату с судов за его проход. Также, по его словам, американские военные начнут расчистку водного маршрута от мин и будут реагировать на любые атаки со стороны Ирана. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что попытки США блокировать Ормузский пролив «обречены на провал», и пообещали задействовать для противодействия этому «неиспользованные возможности» армии.

8 апреля Трамп объявил двухнедельное перемирие при условии, что Тегеран откроет пролив, однако этого не произошло. На переговорах США и Ирана в Исламабаде 11 апреля иранская делегация дала понять, что пролив будет закрыт до достижения сторонами соглашения о завершении войны. При этом Вашингтону и Тегерану не удалось договориться о завершении войны. Возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал это «плохой новостью» скорее для Ирана, чем для Соединенных Штатов. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи уточнил, что на переговорах речь шла об Ормузском проливе, ядерной программе, репарациях и отмене санкций.

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