Минчанин сдавал в аренду квартиры, которых у него не было 13.04.2026, 10:23

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«Квартирант» его проучил.

26-летний житель столицы решил быстро заработать по проверенной другими мошенниками схеме. Он размещал объявления об аренде квартир, которых у него не было. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости».

В августе 2025 года обвиняемый разместил в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры на улице Восточной. Где именно он взял информацию и фото, неизвестно, но факт в том, что жилье ему не принадлежало. Откликнулись трое желающих, которые перевели ему на карту предоплату. После этого он перестал выходить на связь.

Спустя несколько дней аналогичным способом злоумышленник обманул еще одну девушку — в этот раз он «сдавал» чужую жилплощадь на улице Калиновского.

Поняв, что стал жертвой афериста, один из несостоявшихся квартирантов обратился в милицию. В отношении минчанина возбудили уголовное дело за мошенничество. Нашли и других потерпевших, которые в общей сложности лишились 420 рублей.

Промышлял мошенник и другими делами. В сентябре возле Комаровского рынка он купил у кого-то поддельный рецепт на лекарство, после чего трижды в разных аптеках отоваривал его. Одна из фармацевтов засомневалась в рецепте и позвонила в милицию.

— Обвиняемый женат, официально нигде не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района Игорь Жибуль. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК («Мошенничество») и ч. 1 ст. 380 УК («Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков»). Вину гражданин полностью признал, причиненный потерпевшим ущерб не возместил. В связи с тем, что он скрылся от следствия, в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно выводам эксперта, обвиняемый нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма и наркомании.

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