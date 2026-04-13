Z-блогеры взвыли из-за победы венгерской оппозиции 13 13.04.2026, 10:41

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Фото: Getty Images

Кремль теряет ключевого союзника.

Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии вызвало заметный резонанс среди Z-блогеров, которые начали публично дистанцироваться от проигравшего венгерского премьера, называть его обычным популистом и признавать: «Мы переоценили Орбана и недооценили Европу», — а сам факт его поражения воспринимается как удар по позициям Кремля в Европе. Об этом пишут российские z-блогеры, передает «Диалог».

Для Кремля Виктор Орбан долгое время считался ключевым и даже единственным союзником Москвы в ЕС, который регулярно противодействовал и тормозил введение санкций против РФ, а также сохранял энергетическое сотрудничество, где Россия утратила влияние:

— Сирия;

— Венесуэла;

— Венгрия;

— Азербайджан;

— Молдова;

где влияние заметно ослабло и может быть потеряно:

— Армения (не полностью, но значительно снизилось);

— Куба (на грани утраты);

— Казахстан (сохраняется, но стало слабее);

— Узбекистан и Таджикистан (перешли к многовекторной политике, меньше зависят от Москвы).

На этом фоне в российском информационном пространстве началась истерика, растерянность и даже страх перед новой реальностью. Теперь в РФ ожидают принятия 20-го пакета санкций, разблокирования €90 млрд помощи Украине и более жесткой линии Брюсселя по отношению к РФ.

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