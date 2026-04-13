Z-блогеры взвыли из-за победы венгерской оппозиции

Z-блогеры взвыли из-за победы венгерской оппозиции13
- 13.04.2026, 10:41
- 9,432
Кремль теряет ключевого союзника.
Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии вызвало заметный резонанс среди Z-блогеров, которые начали публично дистанцироваться от проигравшего венгерского премьера, называть его обычным популистом и признавать: «Мы переоценили Орбана и недооценили Европу», — а сам факт его поражения воспринимается как удар по позициям Кремля в Европе. Об этом пишут российские z-блогеры, передает «Диалог».
Для Кремля Виктор Орбан долгое время считался ключевым и даже единственным союзником Москвы в ЕС, который регулярно противодействовал и тормозил введение санкций против РФ, а также сохранял энергетическое сотрудничество, где Россия утратила влияние:
— Сирия;
— Венесуэла;
— Венгрия;
— Азербайджан;
— Молдова;
где влияние заметно ослабло и может быть потеряно:
— Армения (не полностью, но значительно снизилось);
— Куба (на грани утраты);
— Казахстан (сохраняется, но стало слабее);
— Узбекистан и Таджикистан (перешли к многовекторной политике, меньше зависят от Москвы).
На этом фоне в российском информационном пространстве началась истерика, растерянность и даже страх перед новой реальностью. Теперь в РФ ожидают принятия 20-го пакета санкций, разблокирования €90 млрд помощи Украине и более жесткой линии Брюсселя по отношению к РФ.