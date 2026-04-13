Бывших российских военнопленных после обмена лечат в Гомеле 12 13.04.2026, 10:44

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Белорусская медицина обслуживает участников агрессии против Украины.

Белорусская система здравоохранения продолжает обслуживать российских военных — участников агрессии против Украины, следует из репортажа в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» 12 апреля, сообщает «Позірк».

В сюжете, посвященном прошедшему накануне обмену пленными через территорию страны, медик из Гомеля, чьи имя и должность не раскрываются, сообщил: «Вчера госпитализировано двое граждан РФ. В ходе обследования диагностирована черепно-мозговая травма, кахексия (истощение. — «Позірк».) средней степени. По тяжести состояния пациенты госпитализированы в отделение реанимации».

Продемонстрированы экипажи скорой медицинской помощи для осмотра бывших пленных, продуктовые наборы, которые им выдаются.

Говорится, что Минск обеспечивает логистическую составляющую обменов. Используются автобусы ОАО «Гомельоблавтотранс».

Показаны кадры из автобуса, направляющегося в РФ: несколько анонимных военных с наброшенными на плечи флагами России и престарелые жители Курской области комментируют свое освобождение.

Пленных на белорусской территории встречали председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей, экс-министр труда и соцзащиты Ирина Костевич и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова (находится под санкциями Австралии, ЕС, Канады, Новой Зеландии, США, Украины, Швейцарии и Японии).

О помощи украинской стороне не сообщается. В эфире прозвучало: «Беларусь помогла вернуть военнопленных и мирных заложников из Украины».

Также в сюжете показано видео с обмена телами погибших в пункте пропуска Новая Гута (с украинской стороны — Новые Ярыловичи) 9 апреля. Судя по нему, в процессе заняты структуры Красного Креста и службы медицины катастроф из Брянской области РФ.

Украина и Россия 11 апреля в четвертый раз с начала 2026 года обменялись пленными через белорусскую территорию — по 175 военных и семь гражданских с каждой стороны.

Первый в этом году обмен военнопленными между Украиной и РФ через Беларусь состоялся 5 февраля (по 157 человек), второй — 5 марта (по 200), третий — 6 марта (по 300).

6 февраля белорусские госСМИ сообщали о помощи бывшим пленным со стороны РФ, оказанной в неназванном медицинском учреждении Гомельской области. Как утверждается, часть из них находилась в тяжелом и критическом состоянии, одному была выполнена операция из-за внутрибрюшного кровотечения с разрывом селезенки.

Официальный Минск поддерживает Москву в развязанной ею полномасштабной войне против Украины.

Режим Александра Лукашенко предоставил армии РФ территорию для нападения на соседнюю страну зимой и весной 2022 года, а затем в течение многих месяцев из Беларуси велись обстрелы украинских городов.

На территории страны активно лечили российских военных.

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