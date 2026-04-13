Николай Статкевич смог вернуть свой паспорт

Николай Статкевич смог вернуть свой паспорт8
- 13.04.2026, 10:52
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Документ нашелся в СИЗО №1 вместе с тюремными вещами.
Лидер белорусского оппозиции Николай Статкевич в телеграме рассказал, что вернул себе паспорт.
«Наконец-то удалось найти мой паспорт. Почему-то в Минске — в СИЗО-1. Вместе с паспортом нашлись и мои тюремные вещи, среди которых — «судебный» приговор и решение «апелляционной инстанции». Интересные документы для будущих исследователей или следователей. Также есть решение «суда», которое запрещает мне покидать страну и (какой ужас!) посещать казино», — написал политик.
Напомним, вечером 19 февраля стало известно, что на свободу вышел политзаключенный Николай Статкевич. У оппозиционного лидера, как сообщила его супруга Марина Адамович, был инсульт, сейчас он восстанавливается.
11 сентября режим Лукашенко освободил и выдворил из страны 52 заключенных. Николай Статкевич стал единственным из этой группы, кто не пересек границу Беларуси и Литвы. Некоторое время политика можно было видеть на снимках с камер на границе, после его в неизвестном направлении увезли люди в масках. Долгое время было неизвестно, где он находится.
В 2021 году Николая Статкевич приговорили к 14 годам колонии особого режима за организацию «массовых беспорядков».
С начала июля 2022 года, с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии, лидера белорусской оппозиции содержали в максимально жестких условиях: держали в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич несколько раз переболел COVID-19.