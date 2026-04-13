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ЕС и США готовят важное соглашение

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  • 13.04.2026, 10:54
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ЕС и США готовят важное соглашение

Оно ослабит Китай.

Европейский союз и США готовятся заключить соглашение о координации производства и поставке критически важных минералов, чтобы снизить зависимость от китайских поставок. Об этом 10 апреля сообщило Bloomberg.

По данным агентства, документ предусматривает введение стимулов, в том числе минимальных цен, которые могут дать предпочтение поставщикам вне Китая. Также стороны планируют сотрудничать в сфере стандартов, инвестиций, совместных проектов и координации действий в случае перебоев со снабжением.

Кроме того, ЕС и США хотят привлечь к будущему соглашению других партнеров, чтобы создать новые цепочки поставки критических минералов. Эти ресурсы используются в производстве современных технологий — от систем наведения ракет и боевых самолетов до электромобилей.

СМИ обращает внимание, что соответствующие переговоры активизировались после того, как Китай в прошлом году ввел масштабные ограничения на экспорт, в частности редкоземельных металлов, в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа. Это привело к перебоям в глобальных цепочках поставок и угрозам для европейского производства.

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