ЕС и США готовят важное соглашение

ЕС и США готовят важное соглашение3
- 13.04.2026, 10:54
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Оно ослабит Китай.
Европейский союз и США готовятся заключить соглашение о координации производства и поставке критически важных минералов, чтобы снизить зависимость от китайских поставок. Об этом 10 апреля сообщило Bloomberg.
По данным агентства, документ предусматривает введение стимулов, в том числе минимальных цен, которые могут дать предпочтение поставщикам вне Китая. Также стороны планируют сотрудничать в сфере стандартов, инвестиций, совместных проектов и координации действий в случае перебоев со снабжением.
Кроме того, ЕС и США хотят привлечь к будущему соглашению других партнеров, чтобы создать новые цепочки поставки критических минералов. Эти ресурсы используются в производстве современных технологий — от систем наведения ракет и боевых самолетов до электромобилей.
СМИ обращает внимание, что соответствующие переговоры активизировались после того, как Китай в прошлом году ввел масштабные ограничения на экспорт, в частности редкоземельных металлов, в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа. Это привело к перебоям в глобальных цепочках поставок и угрозам для европейского производства.