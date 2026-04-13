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Венгерские СМИ пишут об исчезновении главы МИД Сийярто

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  • 13.04.2026, 11:03
  • 15,458
Венгерские СМИ пишут об исчезновении главы МИД Сийярто
Петер Сийярто

Журналисты заметили, что главы МИД не было рядом с Орбаном, когда он признал поражение.

В венгерских СМИ обратили внимание на отсутствие в публичном пространстве министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с тех пор, как стало известно об историческом поражении Виктора Орбана на выборах.

Это заметили, в частности, сайт 444.hu.

Журналисты заметили, что Сийярто не было рядом с Орбаном, когда он публично признал поражение на выборах. Также он более 16 часов «молчит» в соцсетях — последнее сообщение в Facebook было около 16:00 в воскресенье с призывом к сторонникам «Фидес» проголосовать. Утром он делился, как вместе с женой проголосовал на выборах.

Напомним, Сийярто оказался в эпицентре критики в адрес Орбана и команды после «слива» в журналистских расследованиях его разговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обвинений в том, что он сливал России конфиденциальные детали переговоров на саммитах ЕС.

Напомним, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

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