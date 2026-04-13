Как сыграли белорусы в НХЛ: победа Толопило и «минус» Протаса
- 13.04.2026, 11:28
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Итоги матчей 13 апреля.
В ночь с 12 на 13 апреля состоялись очередные матчи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием белорусов, пишет belarushockey.com.
Вашингтон – Питтсбург – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 32 ван Римсдайк (Макмайкл, Дюбуа)
2:0 – 55 Макмайкл (Фегервары, Леонард)
3:0 – 57 Макмайкл (Фегервары, Овечкин)
Вратари: Логан Томпсон 24/24 – Стюарт Скиннер 23/25.
У победителей белорусские форварды Алексей Протас и Илья Протас вышли в третьем звене с Томом Уилсоном: Илья занял место в центре, Алексей — на краю.
Под занавес первого периода Илья Протас не досчитался пятого очка в сезоне — его шайбу в большинстве отменили из-за офсайда. Белорус мог стать ассистентом.
Алексей Протас провёл на льду 19 минут 18 секунд (из них 2:36 в меньшинстве). Белорусский форвард нанёс 4 броска (3 мимо ворот), сделал 1 блок, 1 перехват, допустил 3 потери, выиграл 2 из 3 вбрасываний (66,7%) и заработал показатель полезности «0». В текущем сезоне на счету Алексея 53 очка (25+28) в 75 матчах, показатель полезности «+20» и 20 минут штрафа.
Илья Протас провёл на льду 15 минут 45 секунд (из них 1:09 в большинстве). Белорусский форвард нанёс 3 броска в створ, сделал 1 перехват, выиграл 7 из 12 вбрасываний (58,3%) и заработал показатель полезности «0». Всего в НХЛ у Ильи Протаса 3 игры и 4 очка (1+3) при нулевом показателе полезности.
У проигравших белорусский защитник Илья Соловьёв сыграл в третьей паре обороны с Джеком Сент-Айвани.
Илья Соловьёв провёл на льду 19 минут 13 секунд — это его лучший показатель за клуб в сезоне. Защитник нанёс 4 броска (3 мимо ворот), сделал 2 блок-шота, применил 1 силовой приём и заработал показатель полезности «0». В текущем сезоне НХЛ Соловьёв провёл 29 матчей, в которых набрал 8 очков (1+7), показатель полезности «0», 14 минут штрафа.
Коламбус – Бостон – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
1:0 – 3 Марчмент (Дженнер, Фаббро)
1:1 – 10 Курали (Йокихарью, Кастелик)
1:2 – 39 Йокихарью (Хэгенс, Курали)
2:2 – 41 Фантилли (Хейнен)
2:3 – 50 Кастелик (Харрис, Курали)
Вратари: Гривс 19/22 – Корписало 33/35.
Айлендерс – Монреаль – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
0:1 – 35 Сузуки (Хатсон, Слафковски)
0:2 – 36 Демидов (Хатсон, Сузуки)
0:3 – 36 Ньюхук (Райнбахер, Болдук)
1:3 – 48 Сизикас (Пулок, Мэйфилд)
1:4 – 59 Болдук (Дак, Ньюхук)
Вратари: Сорокин 18/22 – Фаулер 30/31.
Нью-Джерси – Оттава – 4:3 (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)
1:0 – 5 Хишир (Майер, Мерсер)
2:0 – 14 Браун (Джек Хьюз)
2:1 – 27 Амадио (Казинс, Зуб)
2:2 – 30 Пинто (Батерсон, Жиру)
2:3 – 34 Зеттерлунд ()
3:3 – 52 Мерсер (Хишир)
4:3 – 63 Хишир (Хэмилтон, Джек Хьюз)
Вратари: Доус 27/30 – Раймер 26/30.
1:0 – 3 Готье (Киллорн, Крайдер)
1:1 – 10 Дуглас (Кудрявцев, Аату Рятю)
1:2 – 14 Дебраск (Гронек, Росси)
1:3 – 44 Босер ()
2:3 – 45 Готье (Мактавиш, Лакомб)
3:3 – 46 Карлссон (Крайдер)
3:4 – 64 Росси (Босер, Дебраск)
Вратари: Достал 22/26 – Толопило 24/27.
У победителей 26-летний белорусский вратарь «Ванкувера» Никита Толопило был заявлен на игру в качестве основного голкипера.
Уже не первых минутах матча Толопило совершил эффектное спасение. А в середине второго периода белорус среагировал и отразил бросок с близкой дистанции.
По итогу Никита Толопило провёл на льду 64:50, пропустил 3 шайбы, отразил 24 из 27 бросков соперника, а также закончил встречу с коэффициентом надежности 2,78 и показателем отраженных бросков 88,9%.
Всего в текущем сезоне на счету белорусского вратаря 21 проведённый матч и 6 одержанных побед при коэффициенте надёжности 3,66 и проценте отражённых бросков 88,1%.
Калгари – Юта – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
1:0 – 7 Коронато (Пачал, Фрост)
2:0 – 8 Зари (Уайтклауд, Парех)
3:0 – 46 Баклунд (Пачал, Колман)
4:0 – 49 Пачал (Мяяття, Суниев)
4:1 – 51 Крауз (Уигар, Келлер)
Вратари: Вульф 28/29 – Ванечек 19/23.
У победителей 27-летний белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович вышел на левом фланге четвертого звена вместе с Тайсоном Гроссом и Айдаром Суниевым.
По итогам матча он провёл на льду 13 минут 39 секунд (из них 2:22 в большинстве и 2:36 в меньшинстве), не отметился результативными баллами, заблокировал один бросок и завершил встречу с показателем полезности «+2».
В текущем сезоне НХЛ Шарангович принял участие в 76 матчах, в которых набрал 29 очков (15+14). Его показатель полезности составляет «-18», на счету форварда 10 минут штрафного времени.