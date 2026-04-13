Белорусское «Могилевэнерго» проиграло спор с Siemens Energy

Белорусское «Могилевэнерго» проиграло спор с Siemens Energy3
- 13.04.2026, 11:36
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Суд отклонил иск на один миллион фунтов стерлингов.
Российский арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отверг просьбу «Могилевэнерго» включить в реестр требований кредиторов компании «Нефтегаз и энергетика» («дочки» Siemens Energy) 1 млн фунтов стерлингов.
Как пишет «Деловой Петербург», в 2020 году «Могилевэнерго» заключила договор с «Нефтегаз и энергетика» по долгосрочному (на 2021–2025 годы) техобслуживанию и ремонту газотурбинной установки Siemens Energy на Могилевской ТЭЦ-3. Стоимость контракта составлял 4,37 млн фунтов стерлингов
В рамках этого контракта «Нефтегаз и энергетика» обязалось провести ремонт газотурбинного двигателя, цена которого 1 млн фунтов стерлингов, на площадке Siemens (Великобритания). В июне 2022 года ремонтные работы были завершены, «Нефтегаз и энергетика» их оплатило. А вот «Могилевэнерго» с подрядчиком не расплатилось, как следует из материалов дела. При этом оборудование заказчику поставлено не было из–за санкций ЕС, США и Великобритании, запрещающих экспорт/импорт газотурбинного оборудования.
В августе 2024 года Экономический суд Могилевской области по иску «Могилевэнерго» обязал «Нефтегаз и энергетика» выполнить ремонт двигателя и доставить его на Могилевскую ТЭЦ-3. К этому моменту петербургская компания была признана Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти банкротом. В рамках процедуры «Могилевэнерго» заявило требование о включении в реестр кредиторов «Нефтегаз и энергетика» 1 млн фунтов стерлингов — стоимость оборудования.
Однако арбитраж отказался удовлетворить требование белорусской компании. На сегодня с Беларуси сняты отдельные санкционные ограничения, поэтому у «Могилевэнерго» нет препятствий к возврату оборудования непосредственно от иностранного завода, производившего ремонт двигателя, посчитали в суде.
Правда, «Могилевэнерго» может еще обжаловать отказное определение петербургского арбитража. Однако, как отмечают эксперты, в данном случае перспектива отмены судебного акта крайне незначительна.
Они полагают, что «Нефтегаз и энергетика» в спорной ситуации действовало добросовестно, оборудование на завод для ремонта передало, оплатило ремонтные работы, и кредитор не понес негативных последствий именно в результате действий самого подрядчика.