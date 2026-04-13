Сколько зарабатывают астронавты программы «Артемида» 6 13.04.2026, 11:41

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Фото: NASA

Сумма удивит.

Астронавты программы «Артемида», которые удалились от Земли на рекордное расстояние, получают вознаграждение, кажущееся весьма скромным на фоне сложности их задач. Издание Adevarul.ro проанализировало доходы экипажа миссии, которую по значимости уже сравнили с легендарным «Аполлоном-13».

Рейд Визмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен успешно завершили 10-дневный полет вокруг обратной стороны Луны, приводнившись в Тихом океане. Несмотря на исторический масштаб события, их кошельки не стали намного тяжелее.

«Согласно данным NASA за 2024 год, средний годовой доход астронавта составляет около 152 258 долларов. Эта сумма индексируется, но не предполагает колоссальных скачков», — сообщает The Sun.

Интересно, что для канадца Джереми Хансена условия аналогичны — его жалованье обеспечивает правительство Канады на том же уровне, что и у американских коллег.

Оказалось, что в NASA не существует надбавок «за вредность» или сверхурочные. Астронавт получает одинаковую зарплату, независимо от того, тренируется ли он в Хьюстоне или находится в экстремальных условиях на лунной орбите.

Вместо премий покорители космоса довольствуются стандартным пакетом госслужащего:

Медицинская страховка и пенсионный план.

Оплачиваемый отпуск.

Субсидии на транспорт, питание и парковку.

Доступ к эксклюзивным образовательным программам NASA.

Хотя отбор в отряд невероятно жесткий (из 8 000 претендентов проходят лишь 10 человек), финансово эта профессия сопоставима с позициями, не требующими перегрузок в центрифуге.

Сравнение годовых доходов в США:

Спасатель в Лос-Анджелесе: до 500 000 $ (с учетом льгот и переработок);

Капитан авиакомпании: 200 000 – 500 000 $;

Менеджер Walmart Supercenter: более 400 000 $;

Медицинский ассистент-анестезиолог: ~189 000 $;

Агент ФБР (глава отделения): 155 527 $;

Астронавт программы «Артемида»: 152 258 $;

Старший IT-менеджер: 150 000 – 200 000 $;

Фармацевт: ~137 480 $;

Полицейский: 71 000 – 76 000 $.

Как отмечают эксперты, те, кто мечтает о «космических» доходах, не покидая планету, могут найти альтернативу на руководящих постах в бизнесе или медицине. В космос же, судя по цифрам, по-прежнему летят не за деньгами, а за мечтой.

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