Где-то скрежещет зубами Путин2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 13.04.2026, 11:51
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Потерян еще один политик-клеврет.
Орбан, просидевший 16 лет в кресле премьера Венгрии, признал поражение на прошедших сегодня парламентских выборах. Провалившийся Виктор обещает «служить народу в оппозиции».
Где-то скрежещет зубами Путин — потерял еще одного политика-клеврета и одного из немногих, кто поддерживал его в Европе, ставя палки в колеса ЕС. Кириенко отправлял в помощь Орбану своих «политтехнологов», но в конкурентной политической среде, как было уже многократно доказано, российские приемчики не работают.
Скоро мы наверняка услышим громогласный рык возмущенного Трампа — он открыто топил за Орбана, обещал венграм инвестиции, а они его не послушали. Теперь, видимо, злопамятный Трамп затаит злобу и на «неправильно» проголосовавших венгров, как до этого на раскритиковавших его за войну с Ираном испанцев и отказавшихся отдать Гренландию датчан.
В пролете и вице-президент Вэнс — ездил поддержать Орбана, а тот продул. Полетел на переговоры с иранцами в Исламабад и там провал. Так себе «достижения» для человека с претензиями на президентство.
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