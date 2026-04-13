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Где-то скрежещет зубами Путин

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 13.04.2026, 11:51
  • 6,630
Где-то скрежещет зубами Путин

Потерян еще один политик-клеврет.

Орбан, просидевший 16 лет в кресле премьера Венгрии, признал поражение на прошедших сегодня парламентских выборах. Провалившийся Виктор обещает «служить народу в оппозиции».

Где-то скрежещет зубами Путин — потерял еще одного политика-клеврета и одного из немногих, кто поддерживал его в Европе, ставя палки в колеса ЕС. Кириенко отправлял в помощь Орбану своих «политтехнологов», но в конкурентной политической среде, как было уже многократно доказано, российские приемчики не работают.

Скоро мы наверняка услышим громогласный рык возмущенного Трампа — он открыто топил за Орбана, обещал венграм инвестиции, а они его не послушали. Теперь, видимо, злопамятный Трамп затаит злобу и на «неправильно» проголосовавших венгров, как до этого на раскритиковавших его за войну с Ираном испанцев и отказавшихся отдать Гренландию датчан.

В пролете и вице-президент Вэнс — ездил поддержать Орбана, а тот продул. Полетел на переговоры с иранцами в Исламабад и там провал. Так себе «достижения» для человека с претензиями на президентство.

Telegram-канал «СерпомПо»

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