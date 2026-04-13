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В России строители автодорог предупредили о «каскадных банкротствах»

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  • 13.04.2026, 12:07
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В России строители автодорог предупредили о «каскадных банкротствах»

Из-за неплатежей по госконтрактам.

В России занимающиеся строительством автодорог компании вслед за терпящими бедствие лесопромышленниками попросили ввести мораторий на банкротства участников рынка, предупредив об угрозе массового закрытия, пишет РБК. С таким обращением в адрес правительства РФ обратилась Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК, объединяет крупнейшие компании отрасли — «Нацпроектстрой», «Трансстроймеханизацию», «Автобан» и др.). Помимо ограничения на процедуру банкротства бизнес просит до конца 2027 года не проводить проверки в отношении участников рынка и не привлекать их руководителей к уголовной и субсидиарной ответственности.

Компании дорожно-строительной отрасли попали в ситуацию «скрытого финансового стресса», отмечается в обращении. По итогам трех месяцев 2026 года общая дебиторская задолженность восьми крупнейших участников ассоциации составила более 500 млрд рублей. Этот показатель взлетел на 147,2% в годовом выражении на фоне задержек расчетов по госконтрактам.

Помимо этого, компании страдают от роста издержек и ограниченного доступа к финансированию, из-за чего в ближайшие два года на отрасль могут обрушиться «каскадные банкротства», заявили в НАИК. Также ФНС потребовала от десятков участников рынка доплатить в бюджет совокупно 9,5 млрд рублей налогов.

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