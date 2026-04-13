В Логойске на Пасху прошел массовый забег по лесу 7 13.04.2026, 12:18

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В нем приняли участие более 400 человек

На окраине Логойска в рамках проекта Bizon Race состоялся трейловый забег — несколько сотен участников бежали по лесным тропам, пишет Onliner.by.

Bizon Race ассоциируется с экстремальными забегами, во время которых участники преодолевают различные препятствия. Однако под этим брендом также проводят и трейловые старты — соревнования по бегу, которые проходят по природному рельефу. На этот раз в забегах приняли участие более 400 человек.

Для участников подготовили несколько дистанций: две детские (1,5 и 3 км) и две взрослые (5 и 10 км).

Ближайший традиционный экстремальный забег Bizon Race состоится в мае в Стайках. Регистрация уже открыта.

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