В Беларуси снесли уникальный постоялый двор XIX века 6 13.04.2026, 12:35

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Фото: Vandrvm

Здание исключили из списка памятников и уничтожили.

В Большой Берестовице снесли уникальный постоялый двор XIX века. В советское время это здание на Ратушной площади считалось памятником гражданской архитектуры, но в независимой Беларуси почему-то перестало. А теперь от него осталась только груда камней.

Уничтожение заметил проектом Vandrvm, который опубликовал фотографии места на углу улиц Красноармейской и Чкалова, где еще недавно стоял постоялый двор второй половины XIX века.

Фото: Vandrvm

Снесенное здание представляло собой редкий для Беларуси образец традиционного гостиничного комплекса, который сочетал помещения для ночлега, корчму и внутренний двор для лошадей и телег. Главный фасад был обшит досками, завершен высоким треугольным щитом, декорированным фигурной обшивкой.

Фото: Vandrvm

Фото: Vandrvm

Как отмечает телеграм-канал «Спадчына», постоялый двор был признан памятником и внесен в советский «Свод памятников истории и культуры» 1986 года. Однако при формировании современного Государственного списка историко-культурных ценностей он по непонятным причинам просто выпал из перечня памятников и лишился какой-либо охраны. При этом на его фасаде продолжала висеть табличка, которая объявляла, что памятник «охраняется законом».

Фото: Vandrvm

По мнению авторов канала, совсем недавно была возможность спасти памятник, но ей не воспользовались ответственные за реставрацию и охрану историко-культурного наследия.

В сентябре 2024 года был утвержден проект зон охраны для соседних объектов — остатков костела кармелитов и братской могилы на Ратушной площади. Разработку документации вела «Белреставрация». Несмотря на то, что постоялый двор находился в пределах зоны регулирования застройки, в проекте он не был выделен как ценный исторический объект. Отсутствие какого-либо охранного регламента в отношении него фактически разрешило дальнейший снос.

В Беларуси больше не осталось известных образцов деревянных постоялых дворов. Каменный же постоялый двор в Несвиже, к счастью, сохранил за собой статус памятника архитектуры.

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