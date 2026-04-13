В Беларуси снесли уникальный постоялый двор XIX века

В Беларуси снесли уникальный постоялый двор XIX века6
- 13.04.2026, 12:35
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Здание исключили из списка памятников и уничтожили.
В Большой Берестовице снесли уникальный постоялый двор XIX века. В советское время это здание на Ратушной площади считалось памятником гражданской архитектуры, но в независимой Беларуси почему-то перестало. А теперь от него осталась только груда камней.
Уничтожение заметил проектом Vandrvm, который опубликовал фотографии места на углу улиц Красноармейской и Чкалова, где еще недавно стоял постоялый двор второй половины XIX века.
Снесенное здание представляло собой редкий для Беларуси образец традиционного гостиничного комплекса, который сочетал помещения для ночлега, корчму и внутренний двор для лошадей и телег. Главный фасад был обшит досками, завершен высоким треугольным щитом, декорированным фигурной обшивкой.
Как отмечает телеграм-канал «Спадчына», постоялый двор был признан памятником и внесен в советский «Свод памятников истории и культуры» 1986 года. Однако при формировании современного Государственного списка историко-культурных ценностей он по непонятным причинам просто выпал из перечня памятников и лишился какой-либо охраны. При этом на его фасаде продолжала висеть табличка, которая объявляла, что памятник «охраняется законом».
По мнению авторов канала, совсем недавно была возможность спасти памятник, но ей не воспользовались ответственные за реставрацию и охрану историко-культурного наследия.
В сентябре 2024 года был утвержден проект зон охраны для соседних объектов — остатков костела кармелитов и братской могилы на Ратушной площади. Разработку документации вела «Белреставрация». Несмотря на то, что постоялый двор находился в пределах зоны регулирования застройки, в проекте он не был выделен как ценный исторический объект. Отсутствие какого-либо охранного регламента в отношении него фактически разрешило дальнейший снос.
В Беларуси больше не осталось известных образцов деревянных постоялых дворов. Каменный же постоялый двор в Несвиже, к счастью, сохранил за собой статус памятника архитектуры.