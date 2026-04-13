Мадьяр озвучил свою позицию по поводу Путина 14 13.04.2026, 12:36

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Петер Мадьяр

Фото: nepszava.hu

Друзьями они точно не станут.

Глава новой правящей партии Венгрии «Тиса» и будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Nepszava.

Журналисты спросили Мадьяра о словах Орбана о том, что он «понаблюдал бы», как «проукраинское правительство» ведет переговоры с Россией. Мадьяр объяснил, что Венгрия и РФ являются соседями, и их географическое расположение не изменится. При этом зависимости от российской энергетики сохранится еще некоторое время.

«Если нужно, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями», — подчеркнул будущий премьер.

По словам Мадьяра, новое правительство сосредоточится на реальных проблемах венгров, а не на внешнеполитических играх.

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