Мадьяр озвучил свою позицию по поводу Путина

Мадьяр озвучил свою позицию по поводу Путина14
- 13.04.2026, 12:36
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Друзьями они точно не станут.
Глава новой правящей партии Венгрии «Тиса» и будущий премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Nepszava.
Журналисты спросили Мадьяра о словах Орбана о том, что он «понаблюдал бы», как «проукраинское правительство» ведет переговоры с Россией. Мадьяр объяснил, что Венгрия и РФ являются соседями, и их географическое расположение не изменится. При этом зависимости от российской энергетики сохранится еще некоторое время.
«Если нужно, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями», — подчеркнул будущий премьер.
По словам Мадьяра, новое правительство сосредоточится на реальных проблемах венгров, а не на внешнеполитических играх.