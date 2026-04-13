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Беларусь нарастила дефицит торговли инвестиционными товарами

  • 13.04.2026, 12:44
  • 1,438
Беларусь нарастила дефицит торговли инвестиционными товарами

Отрицательное сальдо превысило $118 млн.

Внешнеторговый оборот инвестиционных товаров в Беларуси в январе — февраля 2026 года составил 1 млрд 324,4 млн долларов — на 1,1% больше, чем за первые два месяца 2025-го (1 млрд 310,4 млн), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

Экспорт сложился на уровне 603,2 млн долларов (604,1 млн; -0,1%), импорт — 721,2 млн (706,3 млн; +2,1%). Отрицательное сальдо — 118 млн (годом ранее было -102,2 млн; рост на 15,5%).

Инвестиционные товары — товары, выпускаемые за счет инвестиционного капитала и служащие целям замены, обновления, качественного улучшения основных средств.

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