Беларусь нарастила дефицит торговли инвестиционными товарами
- 13.04.2026, 12:44
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Отрицательное сальдо превысило $118 млн.
Внешнеторговый оборот инвестиционных товаров в Беларуси в январе — февраля 2026 года составил 1 млрд 324,4 млн долларов — на 1,1% больше, чем за первые два месяца 2025-го (1 млрд 310,4 млн), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.
Экспорт сложился на уровне 603,2 млн долларов (604,1 млн; -0,1%), импорт — 721,2 млн (706,3 млн; +2,1%). Отрицательное сальдо — 118 млн (годом ранее было -102,2 млн; рост на 15,5%).
Инвестиционные товары — товары, выпускаемые за счет инвестиционного капитала и служащие целям замены, обновления, качественного улучшения основных средств.