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Папа Римский ответил Трампу

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  • 13.04.2026, 12:50
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Папа Римский ответил Трампу
Фото: Getty Images

Лев XIV заявил, что не будет подстраиваться под политическую конъюнктуру.

Глава Ватикана Лев XIV отреагировал на критику президента США Дональда Трампа. Понтифик подчеркнул, что намерен и дальше транслировать свои убеждения, невзирая на недовольство Вашингтона. Об этом сообщает CNN.

После того как Трамп обрушился на понтифика с резкими замечаниями, Папа Лев заявил, что подобные выпады его не пугают.

«Я не намерен втягиваться в полемику. Мои слова не являются личной атакой. Я лишь призываю человечество строить мосты ради мира и согласия, стараясь избегать войн всеми доступными способами», — отметил глава церкви.

Понтифик также добавил, что его миссия — проповедовать Евангелие, и он не намерен подстраиваться под политическую конъюнктуру Белого дома. По словам Папы, церковь не занимается внешней политикой в том прагматичном ключе, в котором ее воспринимает Трамп.

«Я не боюсь администрации Трампа. Я здесь для того, чтобы озвучивать истины, которые важны для церкви. Мы — не политики», — резюмировал Лев XIV в беседе с журналистами.

Напомним, что волна обсуждений началась после воскресного заявления Дональда Трампа, который публично признался, что «не является фанатом» нынешнего Папы.

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