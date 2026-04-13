Что делать с освященными продуктами после Пасхи 12 13.04.2026, 12:54

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Эксперты объяснили, как использовать остатки.

После Пасхи во многих семьях остается немало освященных продуктов — паски, яйца или колбасы. Выбрасывать их не хочется, ведь они имеют символическое значение, но и хранить слишком долго опасно.

«Главред» рассказал, как правильно использовать остатки праздничных блюд и что делать с продуктами, которые уже не пригодны к употреблению.

Что делать с пасками и яйцами, которые не съели

Прежде чем решать, что делать с остатками, нужно проверить их состояние, пишет Kobieta Interia. Праздничные блюда обычно долго стоят на столе, несколько раз достаются из холодильника, поэтому риск порчи высок. Особенно внимательно следует относиться к яйцам, колбасам, паштетам, салатам с майонезом и молочным продуктам.

Если продукт имеет неприятный запах, изменил цвет или консистенцию — его лучше утилизировать, даже если он освящен.

Если еда свежая, ее можно превратить в другие блюда.

— Вареные яйца можно нарезать в салаты или добавить в пасту для сэндвичей или тортильи;

— колбасу добавляют в яичницу, пиццу или пасту;

— Из хлеба делают крутоны или панировочные сухари;

— Хрен можно добавлять в соусы и пасты для бутербродов;

— Паску, если она еще мягкая, можно заморозить, а если немного подсохла — использовать для запеканки или домашних сухарей.

С какими продуктами следует быть особенно осторожными

Вареные яйца быстро портятся, особенно если долго лежали при комнатной температуре. Еще более опасны блюда с майонезом или сливками — они не должны стоять вне холодильника часами.

Мясные нарезки и колбасы после нарезки быстро теряют свежесть, поэтому их следует хранить только в холодильнике и употреблять в течение нескольких дней.

Хлеб можно употреблять до тех пор, пока не появилась плесень — черствость не является проблемой, но заплесневелый продукт употреблять нельзя.

Как утилизировать остатки

Если еда испортилась, ее можно и нужно выбрасывать. Яичную скорлупу рекомендуем закопать в саду или использовать для компоста, крошки хлеба — отдать птицам. Важно не сливать жир и соусы в раковину, чтобы избежать засорения труб.

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