В Беларусь идет иранский циклон 1 13.04.2026, 16:28

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Фото: Charter97.org

Погода во второй половине недели резко изменится.

В Telegram-каналах «Метеовайб» и Nadvorie рассказали о погоде на текущей неделе в Беларуси. В страну наконец-то пришло тепло, ждем апрельские максимумы до +20°С. Но не все так гладко: «ложку дегтя» в виде гроз и осадков добавит иранский циклон.

Авторы «Метеовайба» сообщили, что гребень антициклона Квирин с центром над севером Европейской территории России (ЕТР) уменьшит облачность в Беларуси во вторник, 14 апреля. Будет в основном без осадков, только в некоторых районах ждем несильные короткие дожди.

Ночью еще возможны слабые заморозки (-2..+5°С), а вот днем воздух прогреется до «майских» +13..+18°С.

После такого теплого вторника в Беларусь с востока придет небольшой циклон, который, как рассказали в Telegram-канале Nadvorie, образовался в обширной барической депрессии примерно над Ираном.

Хорошая новость заключается в том, что к республике этот циклон «приплывет» слабым и ощутимо погоду не испортит. Во второй половине недели на небе будет облачно с прояснениями, причем к концу недели облачность уменьшится.

А вот температура будет, наоборот, повышаться. Готовимся к непродолжительным ливневым дождям днем, по востоку локально – с грозами. Ночью заморозков не ждем.

В среду, 15 апреля, днем столбик термометра покажет +10..+14°С, по западу – до +17°С. «К субботе вполне вероятен выход на +20°С», – отметили авторы Telegram-канала Nadvorie.

К слову, «Метеовайб» более оптимистичен по поводу тепла в среду. Там прогнозируют максимум на +19°С.

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