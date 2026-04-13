Россияне отказываются воевать 7 13.04.2026, 13:02

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Темпы набора контрактников упали до 2-летнего минимума.

Вербовочная машина министерства обороны, завлекающая на войну малообеспеченных россиян из бедных регионов, в начале 2026 года дала неожиданный сбой.

По итогам первого квартала контрактниками и добровольцами в войска записались 70,5 тысячи россиян, подсчитал на основе данных региональных бюджетов эксперт германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге, заметил сайт The Moscow Times.

Среднедневные темпы набора упали до 800 в человек в день, что стало самым низким значением с первого квартала 2024 года, следует из подсчетов Клюге. По сравнению с январем-мартом прошлого года этот показатель сократился на 20%, а относительно последних месяцев прошлого года — традиционно самого «урожайного» периода для рекрутеров Минобороны — более чем на 40%.

В конце 2025 года ряд субъектов РФ снизили бонусы за подписание контракта на фоне дефицитов местных бюджетов, которые суммарно по стране достигли рекордных 1,5 трлн рублей. Однако в начале 2026-го выплаты снова начали расти: их среднее значение по 47 субъектам достигло 1,45 млн рублей, а медианное — 1,55 млн. А это может означать, что набор идет «не по плану» и спущенные из Москвы, возможно, квоты не выполняются, отмечает Клюге.

Официальные данные также подтверждают снижение темпов набора в армию, обращает внимание он. Так, зампред Совбеза Дмитрий Медведев 27 марта заявлял, что контракты подписали 80 тысяч человек. Это около 930 человек в день против 1200 в первом квартале 2025 года и примерно 1000 в январе–марте 2024-го, согласно заявлениям чиновников.

Постепенное исчерпание механизмов привлечения людей на войну за деньги приводит к тому, что Кремль, возможно, готовит общество к новой «частичной мобилизации», писали в феврале эксперты американского Института изучения войны.

По их мнению, о создании «информационных условий» для возобновления принудительного призыва на фронт свидетельствуют блокировки интернета, принятые в конце прошлого года законы, позволяющие Минобороны задействовать 2-миллионный мобилизационный резерв, а также тот факт, что приток контрактников перестал покрывать фронтовые потери.

Хотя власти декларировали, что резервистов (тех, кто служил в армии в заключил контракт на пребывание резерве) будут направлять лишь на «охрану» критических объектов, в законе прописана возможность их использования за пределами России, указывали в ISW. К тому же, с ноября военкоматы в РФ ведут круглогодичный призыв, а в декабре Путин подписал закон о сборах для резервистов.

По итогам 2025 года вербовочная кампания Минобороны принесла в армию 422,7 тыс. человек, по словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Еще 32 тыс. человек вступили в добровольческие подразделения, и «задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, выполнена», говорил Медведев.

За три года, как следует из слов Медведева, приток завербованных для отправки на фронт уменьшился почти на 10%. В 2024-м он сообщал о порядка 450 тыс. новых контрактников, а также о 40 тыс., вступивших в добровольные формирования, а в 2023 году заявил, что полмиллиона были «привлечены в интересах объединенной группировки войск».

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