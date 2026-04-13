Власти направят $1,5 млн на ремонт РОВД в Калинковичах 10 13.04.2026, 13:18

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Деньги выделяют, несмотря на планы снести и перестроить комплекс.

На ремонт очередного здания РОВД в Гомельской области затратят крупную сумму. 4 млн 453 тыс. 774 рублей (более 1,5 млн долларов) направят на проведение ремонтно-восстановительных работ в рамках закупки «Текущий ремонт объектов ОВД Калинковичского райисполкома». В перечень входят 4-этажное административное здание, а также здания ИВС и склада, их составные части и принадлежности, элементы благоустройства.

Такой тендер объявило Гомельское областное управление капитального строительства по заказу УВД Гомельского облисполкома, заметил «Флагшток». Работы должны начаться в мае и завершиться к сентябрю 2026 года.

Выделение средств на текущий ремонт объектов ОВД в Калинковичах выглядит странным, поскольку именно этот комплекс ранее планировали реконструировать в ближайшем будущем за рекордную сумму.

Как рассказывал Флагшток, в приложении к Государственной инвестиционной программе на 2026-2030 годы есть перечень объектов МВД в Гомельской области, на строительство и реконструкцию которых планируют вложить крупные суммы из бюджета.

Там прописано, что почти 24 млн рублей из республиканского бюджета власти хотят потратить на реконструкцию комплекса зданий Калинковичского РОВД, но этот проект должен начаться только в 2028 году, в котором выделят лишь 900 тыс. руб. В 2029 году — 10 млн руб., а в 2030 году — 13 млн руб.

Сейчас же, согласно дефектному акту в объявленном тендере на текущий ремонт, запланировано множество небольших работ — от замены подвесных потолков и унитазов до прокладки новых трубопроводов и ремонта ограждений.

В конце 2025 года глава МВД Иван Кубраков посещал Калинковичский РОВД и обсуждал нюансы запланированного на 2026 год комплексного ремонта. Тогда сообщалось, что РОВД представляет собой три сооружения различных годов постройки прошлого века.

Министр давал указание рассмотреть вариант сноса здания 1949 года с последующим возведением строения, «отвечающего ведомственным нормативным характеристикам и требованиям по эксплуатации».

Кроме того, было запланировано проведение ремонтно-восстановительных работ основного здания райотдела, говорилось в информации.

«В этом году [в 2025] занимаемся сносом и разрабатываем проект, в следующем планируем открытие нового и завершение ремонта основного здания», — цитировало Кубракова МВД.

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