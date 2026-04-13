Литва усиливает противовоздушную оборону системой NASAMS 13.04.2026, 13:27

1,622

Новая батарея усилит защиту от дронов и ракет.

Военно-воздушные силы Литвы начали получать компоненты норвежской системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, сообщает LRT.

Части системы NASAMS начали поступать в Литву в конце прошлой недели. Военным передали ракетные пусковые установки, центры управления огнем, радары и другое оборудование. На основе этого будет сформирована новая батарея противовоздушной обороны, которая «значительно усилит имеющиеся на сегодня силы противовоздушной обороны этого типа».

NASAMS – это система противовоздушной обороны средней дальности, производимая в Норвегии и способная уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на расстоянии в несколько десятков километров.

Литва начала использовать это вооружение в 2020 году. Страна заказала вторую батарею NASAMS еще в 2023 году, ее полную интеграцию планируется завершить до конца этого года.

«Новая батарея NASAMS позволит эффективнее осуществлять наблюдение и защиту воздушного пространства, повысить скорость реагирования и обеспечить более широкий охват защищаемой территории», – сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com