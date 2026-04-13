Литва усиливает противовоздушную оборону системой NASAMS
- 13.04.2026, 13:27
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Новая батарея усилит защиту от дронов и ракет.
Военно-воздушные силы Литвы начали получать компоненты норвежской системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, сообщает LRT.
Части системы NASAMS начали поступать в Литву в конце прошлой недели. Военным передали ракетные пусковые установки, центры управления огнем, радары и другое оборудование. На основе этого будет сформирована новая батарея противовоздушной обороны, которая «значительно усилит имеющиеся на сегодня силы противовоздушной обороны этого типа».
NASAMS – это система противовоздушной обороны средней дальности, производимая в Норвегии и способная уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на расстоянии в несколько десятков километров.
Литва начала использовать это вооружение в 2020 году. Страна заказала вторую батарею NASAMS еще в 2023 году, ее полную интеграцию планируется завершить до конца этого года.
«Новая батарея NASAMS позволит эффективнее осуществлять наблюдение и защиту воздушного пространства, повысить скорость реагирования и обеспечить более широкий охват защищаемой территории», – сообщили в Вооруженных силах Литвы.