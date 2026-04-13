Белорусов предупредили о проблемах с оплатой и снятием наличных
- 13.04.2026, 13:36
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Банковские карты и терминалы могут временно не работать
В эту среду, 15 апреля 2026 года, белорусы могут столкнуться с неработающими банковскими картами, банкоматами и терминалами в магазинах и на заправках. Проблемы могут возникнуть с любыми устройствами, подключенными к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра (БПЦ).
Всё из-за очередных технологических работ, которые необходимо выполнить специалистам БПЦ по требованию международных платежных систем. Техработы для удобства пользователей назначили на ночное время, но они могут затянуться до утра, поэтому в БПЦ заранее решили предупредить клиентов о возможных проблемах.
Если всё пойдёт по плану, работы на аппаратно-программном комплексе БПЦ начнут в 3:00 и завершат к 6:30. На время работ могут временно не работать карточки банков, пользующихся услугами БПЦ, а поскольку Центр он является крупнейшим в Беларуси поставщиком услуг по обработке платежей и обслуживает большинство крупнейших банков страны, потенциально с утренними отказами платежей по картам могут столкнуться тысячи белорусов.
На время техработ не будут работать не только банковские терминалы в объектах торговли и сервиса, но и пункты выдачи наличных, устройства самообслуживания и банкоматы, подключенные к аппаратно-программному комплексу БПЦ, так что наличкой белорусам на всякий случай лучше запастись заранее.