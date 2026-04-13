В РФ нарастает бунт Z-блогеров 2 Юрий Федоренко

13.04.2026, 13:42

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Юрий Федоренко

Пропагандистское поле трещит изнутри.

В РФ довольно уверенно раздаются голоса о том, что пора прекращать так называемую «СВО» и готовиться к следующей войне — уже со странами НАТО

Пропагандистское кубло России съедает само себя. В российском информационном пространстве (в том числе в «патриотических» федеральных изданиях) участились случаи критики власти. Ситуация имеет вид своеобразного «демарша блогеров». По подсчетам украинского аналитического проекта Join Ukraine, в начале марта количество критических публикаций составляло 3−5 в день, а уже в конце месяца — 12−15.

Общее настроение: фронт стоит, в армии коррупция, командование скрывает потери, экономика в заднице и тому подобное. Довольно уверенно раздаются голоса о том, что пора прекращать так называемую «СВО» (именно так на болотах до сих пор официально именуют геноцидную войну против Украины) и готовиться к следующей войне — уже со странами НАТО. В частности, такую точку зрения недавно высказала российская «военная корреспондентка» Анна Долгарева.

Этот человек принадлежит к особому подвиду пропагандистов — она коллаборантка (родом из Харькова). Время от времени, в рамках межвидовой борьбы, «коренные» пропагандисты травят коллаборантов. Но на этот раз ее высказывания не стали поводом для хейта. Очевидно, она сказала то, о чем думают многие.

Еще одна категория частично оппозиционных «лидеров Z-мысли» — сообщество вокруг террориста Гиркина-Стрелкова, который за критику царя в январе 2024 года попал в тюрьму и время от времени передает оттуда на волю оппозиционные записки. В свое время «прозвучал» и российский фронтовой блогер с позывным Мурз: в феврале 2024-го он опубликовал данные о том, что во время штурмов Авдеевки погибло около 16 тысяч россиян, после чего покончил с собой.

Как вообще случилось, что в тоталитарном обществе расплодились различные «инфосообщества», которые позволяют себе критику власти? В свое время на это дал санкцию лично Путин. Еще летом 2023 года хозяин Кремля собирал пеструю аудиторию блогеров и раздавал им награды. Вероятно, по замыслу Кремля, эта категория пропагандистов должна была выполнять особую функцию — служить своеобразным термометром общественных настроений.

Вот теперь мы видим, что именно фиксирует этот термометр. Максимально коротко «температуру по палате» сформулировал блогер Илья Ремесло, назвавший Путина военным преступником (по состоянию на сейчас Ремесло находится в психиатрической клинике). Нет сомнений, что Кремль имеет достаточно ресурсов, чтобы зачистить «неформальных» пропагандистов — и он это сделает. Но вряд ли ему удастся изменить сами настроения.

В среде оккупантов постепенно становится мейнстримом мнение о «непростой» ситуации в экономике, о бездарном государственном руководстве и даже о преступном режиме. А еще — и это важно отметить отдельно — о том, что Украину победить невозможно. Они правы. Бактерии вообще не ошибаются. Нас действительно невозможно победить. Под нашими ударами недоимперия трещит изнутри и рано или поздно лопнет. Слава Украине!

Юрий Федоренко, Facebook

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