Третье поражение Путина 1 Вадим Денисенко

13.04.2026, 13:50

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Вадим Денисенко

Венгры устали от Орбана.

А у него хватило ума признать поражение без улицы и силовиков. В конце концов, разрыв был настолько ощутимым, что не признать это можно было только в диктатуре.

Почему проиграл Орбан? Орбан построил свою кампанию на ненависти к Украине и критике Брюсселя. Эта ставка не сработала, потому что даже избиратель Орбана не видит своего будущего вне ЕС. А антиукраинскость исторически не имеет весомой основы в Венгрии. Параллельно вся эта антиукраинскость разбудила антироссийскость венгров, которая имеет глубокие исторические корни.

Все это было умножено на усталость от Орбана, усиленную истерией последних дней, которую развели технологи Орбана. Собственно, эта истерия позволяет «Тисе» получить конституционное большинство, которое не было очевидным из социологических исследований.

Является ли поражение Орбана поражением России? Поражение Орбана стало третьим подряд масштабным провалом России на выборах (до этого были поражения в Румынии и Молдове). Это, безусловно, огромный плюс, но Россия никуда не делась из Европы и продолжит играть свои игры, заигрывая со своим прокси. Цель России была и остается одна — ослабление (развал) ЕС. И здесь их союзниками будут оставаться Трамп и Китай.

В то же время, как минимум на определенный период времени, Россия потеряет союзника такого уровня. Кроме того, поражение Орбана резко ослабляет Фицо и других политиков, использующих пророссийские нарративы. При этом главные надежды РФ сейчас держатся на вере в долгую войну в Иране. Такая война, теоретически, может привести к дефициту энергоносителей в ЕС, и потому уже запущена крупная информационная кампания: «покупайте российские энергоносители и снимайте с России санкции». Не думаю, что россиянам удастся поколебать ситуацию в ЕС в ближайшее время, но игры вокруг этого будут вестись активно. Еще раз хочу подчеркнуть: Фицо без Орбана не сможет стать лидером антиукраинскости и антиевропейства в Европе. Сейчас россияне будут все больше переключаться на «старую Европу».

Изменится ли политика Венгрии по отношению к Украине? Здесь нет однозначного ответа. С одной стороны, мы точно получим кредит в €90 млрд, который блокировал Орбан. С другой — масштаб антиукраинской истерии не позволит Мадяру резко менять политику по отношению к Украине. Но градус противостояния из резко отрицательного точно опустится до нейтрально-отрицательного или даже нейтрального.

Посадят ли Орбана? Это вопрос договоренностей между Орбаном и Мадяром. Если они есть — сажать не будут. Нет — могут начать довольно масштабные процессы люстрации. Вообще очень важным будет вопрос зачистки старых орбановских элит. Пойдет ли Мадяр на большую люстрацию — этот вопрос важнее того, посадят ли Орбана. Отдельно стоит обратить внимание на то, что в вопросе возможного ареста Орбана важную роль будет играть фактор Трампа.

Какие выводы будет делать Путин? Ничего нового. Главное — не придавать обществу какой-либо субъектности. У Путина довольно сложная ситуация в том плане, что он изменяет общественный договор, где он отнимает остатки субъектности не только у народа, но и большинства элит. При этом он требует от политического блока Кремля обеспечить уровень народной любви на прежнем уровне (не ниже 60%). Эту задачу при ухудшении экономического положения выполнить нереально. Главный вопрос: смогут ли силовики настолько ослабить Кириенко, чтобы самим возглавить «политическую систему». Это, мне кажется, сейчас основная внутривидовая борьба российских элит. Но пока на стороне Кириенко стоит Путин. И он, похоже, боится его менять.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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