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Беларусь оказалась в числе аутсайдеров по скорости мобильного интернета

5
  • 13.04.2026, 13:56
  • 10,990
Беларусь оказалась в числе аутсайдеров по скорости мобильного интернета

Страна заняла 101-е место из 104.

Согласно данным Speedtest Global, на февраль 2026 года Беларусь занимала 101-е из 104-х мест по медианной скорости мобильного интернета.

27,32 Мбит/с – это его средний показатель. Медленнее мобильный интернет из изученных Speedtest Global Index стран был только в Пакистане, Ливии и Боливии.

Для сравнения: показатель лидера, которым являются ОАЭ, 681,18 Мбит/с.

В первую десятку по скорости мобильного интернета, по данным Speedtest Global Index, входят:

1.ОАЭ 681,18 Мбит/с;

2.Катар 583,12;

3.Кувейт 380,15;

4.Бахрейн 315,38;

5.Бразилия 262,35;

6.Южная Корея 257,05;

7.Болгария 250,80;

8.Бруней 247,01;

9.С.Аравия 226,53;

10.США 211,84.

Быстрее мобильный интернет, чем в Беларуси, во всех странах Балтии, Польше, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине.

Что касается фиксированного широкополосного интернета, то здесь для Беларуси ситуация получше.

По его скорости – 90,78 Мбит/с – она 82-ая из 153 стран мира. Беларусь проигрывает снова Украине, а также России, но опережает Казахстан, Кыргызстан, Армению, Грузию.

Последнее место по скорости фиксированного интернета у Кубы, первое у Сингапура.

Топ-10 лидеров выглядит следующим образом:

1.Сингапур 420,92 Мбит/с;

2.ОАЭ 398,42;

3.Гонконг 350,88;

4.Франция 350,42;

5.Исландия 347,18;

6.Чили 337,64;

7.Макао 317,85;

8.США 308,11;

9.Вьетнам 288,76;

10.Дания 287,99.

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