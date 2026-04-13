Беларусь оказалась в числе аутсайдеров по скорости мобильного интернета

Беларусь оказалась в числе аутсайдеров по скорости мобильного интернета5
- 13.04.2026, 13:56
- 10,990
Страна заняла 101-е место из 104.
Согласно данным Speedtest Global, на февраль 2026 года Беларусь занимала 101-е из 104-х мест по медианной скорости мобильного интернета.
27,32 Мбит/с – это его средний показатель. Медленнее мобильный интернет из изученных Speedtest Global Index стран был только в Пакистане, Ливии и Боливии.
Для сравнения: показатель лидера, которым являются ОАЭ, 681,18 Мбит/с.
В первую десятку по скорости мобильного интернета, по данным Speedtest Global Index, входят:
1.ОАЭ 681,18 Мбит/с;
2.Катар 583,12;
3.Кувейт 380,15;
4.Бахрейн 315,38;
5.Бразилия 262,35;
6.Южная Корея 257,05;
7.Болгария 250,80;
8.Бруней 247,01;
9.С.Аравия 226,53;
10.США 211,84.
Быстрее мобильный интернет, чем в Беларуси, во всех странах Балтии, Польше, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине.
Что касается фиксированного широкополосного интернета, то здесь для Беларуси ситуация получше.
По его скорости – 90,78 Мбит/с – она 82-ая из 153 стран мира. Беларусь проигрывает снова Украине, а также России, но опережает Казахстан, Кыргызстан, Армению, Грузию.
Последнее место по скорости фиксированного интернета у Кубы, первое у Сингапура.
Топ-10 лидеров выглядит следующим образом:
1.Сингапур 420,92 Мбит/с;
2.ОАЭ 398,42;
3.Гонконг 350,88;
4.Франция 350,42;
5.Исландия 347,18;
6.Чили 337,64;
7.Макао 317,85;
8.США 308,11;
9.Вьетнам 288,76;
10.Дания 287,99.