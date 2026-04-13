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Журналисты рассказали о ходе переговоров между США и Ираном

  • 13.04.2026, 14:07
  • 4,618
Журналисты рассказали о ходе переговоров между США и Ираном

Идет «настоящий базар».

Пакистан, Турция и Египет не оставляют попыток вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров. Как сообщает Axios со ссылкой на свои источники, дипломатические контакты продолжатся в ближайшие дни, чтобы успеть достичь соглашения до истечения срока временного перемирия.

Несмотря на сложности, посредники сохраняют сдержанный оптимизм. Один из региональных источников издания охарактеризовал текущую ситуацию так:

«Мы не в тупике. Дверь все еще открыта, стороны продолжают торговаться. Это настоящий базар».

Интересно, что в оригинале было использовано слово bazaar (от персидского bāzār), которое в дипломатическом контексте намекает на хаотичную и эмоциональную торговлю, где каждый пытается выгадать лучшие условия.

В чем камень преткновения?

На прошедшей встрече в Пакистане стороны так и не смогли прийти к консенсусу по ключевым пунктам:

Требования США: полная заморозка иранской программы по обогащению урана и отказ Тегерана от уже накопленных запасов высокообогащенного топлива.

Требования Ирана: немедленная разблокировка замороженных активов Исламской республики.

В Вашингтоне при этом намекают, что мяч сейчас на стороне Тегерана. Американский чиновник в интервью Axios подчеркнул, что сделка реальна, если «Иран проявит большую гибкость и признает, что предложение Исламабада — это лучшее, на что он может рассчитывать».

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