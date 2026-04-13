«Священники были в шоке от действий Лукашенко» 30 13.04.2026, 14:12

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Священнослужитель рассказал, как диктатор нарушает церковные традиции.

На православную Пасху диктатор Александр Лукашенко 12 апреля посетил храм Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи Шкловского района. Он сказал, что его самое любимое «действо» в храме — это поставить свечу. Но, по своей традиции, Лукашенко не перекрестился.

Священнослужитель Александр Шрамко вспомнил, как Лукашенко впервые пришел в храм, а затем стал использовать это место для своих заявлений.

— Это какая-то эксклюзивная штука. Я даже помню, как формировалась эта традиция. Я застал, когда Лукашенко впервые пришел в храм — это был 1995 или 1996 год. Он чувствовал себя не в своем окружении, немного стеснялся, со всеми здоровался и кланялся, — вспоминает священнослужитель в эфире «Обычного утра».

— Потом как-то митрополит Филарет дал ему слово — так Лукашенко стал потихоньку говорить.

Сначала говорил сбоку. А потом, помню, приходит настоятель и рассказывает: в центре храма положили для епископа орлец — это такой коврик для богослужения. Лукашенко подумал, что это, видимо, для него: стал на него и начал говорить.

С этого времени и пошло. Это уже считается нормальным. Но когда-то священники были в шоке: стал перед Царскими вратами и вещает. Так не принято. Но Лукашенко, как видите, выше этого. Он же своего рода князь или король.

Это нарушение принятых норм. Все-таки даже священник, когда становится у царских ворот, представляет не себя. А когда просто человек вот так становится и начинает вещать — тем более, что Лукашенко всегда использует эту трибуну для своих заявлений.

Также заметна его не церковность: никогда не крестится. Кроме того, не было раньше традиции ставить пасхальную свечку. На самом деле это надуманная вещь — ее придумал митрополит Филарет, чтобы был какой-то ритуал. Нет такой традиции — ставить свечку на Пасху.

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