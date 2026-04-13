Редкую и необычную утку заметили в Минске 6 13.04.2026, 14:22

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Ее назвали в честь китайских вельмож.

На Свислочи в районе Пулихова минчанка Ольга встретила редкую для Беларуси утку-мандаринку. Название экзотической утки связано не с оранжевым фруктом, а с образом китайских вельмож — мандаринов. Яркое, пестрое оперение самцов этой птицы напоминает роскошные наряды чиновников в императорском Китае, пишет Onliner.by.

— Птица казалась мне пугливой, других уток рядом не наблюдалось. Дочь говорила, что еще вчера видела мандаринку в парке, но я в нашем районе ее не встречала, хотя постоянно здесь гуляю, — отмечает Ольга.

Природный ареал обитания мандаринки — Восточная Азия. Как же эти утки попадают в Беларусь? В Беларуси мандаринка — редкий залетный вид.

— Мандаринки — очень яркие и красивые птицы, поэтому люди часто держат их в зоопарках и частных хозяйствах, из-за чего эти утки распространились далеко за пределы своего природного ареала на Дальнем Востоке. Со временем часть птиц начала убегать, и в Европе из таких особей сформировались устойчивые дикие популяции, которые успешно размножаются в природе и постепенно расселяются, — рассказывает орнитолог и руководитель проекта Kryly.by Семен Левый.

Таким образом, мандаринки в Беларуси могут появляться по двум основным причинам: либо это птицы, которые убежали из частных коллекций — таких, например, регулярно наблюдают на Березине в районе Борисова. Либо это одичавшие особи из европейских популяций.

Часто владельцы декоративных птиц кольцуют своих питомцев, именно по этому признаку можно понять, была ли когда-нибудь мандаринка домашней. А еще — по поведению птицы. Если она жила рядом с человеком, то ведет себя более доверчиво.

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