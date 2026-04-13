закрыть
19 июля 2026, воскресенье, 16:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Человекоподобный робот установил рекорд скорости бега

10
  • 13.04.2026, 14:39
  • 5,134
Человекоподобный робот установил рекорд скорости бега

Он почти достиг скорости Усэйна Болта.

Компания Unitree Robotics опубликовала видео, демонстрирующее, как ее человекоподобный робот H1 достигает скорости бега, составляющей около 10 метров в секунду. Компания утверждает, что их робот установил новый мировой рекорд, пишет «Фокус».

Во время бега человекоподобный робот H1 достиг скорости 10,1 метра в секунду, хотя Unitree Robotics отметила возможную погрешность измерения. Общая длина ноги человекоподобного робота H1 составляет 80 сантиметров. Он весит около 62 килограммов, что сопоставимо со средним весом человека. В Unitree Robotics заявили, что их робот почти достиг скорости бега самого быстрого человека в мире – Усэйна Болта.

Напоминаем, что в 2009 году спортсмен из Ямайки установил мировой рекорд в беге на дистанции 100 метров — 9,58 секунды, который не побит до сих пор. Это значит, что средняя скорость спринтера составляла 10,44 метра в секунду. Таким образом робот H1 приблизился к этому показателю.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин