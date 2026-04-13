Человекоподобный робот установил рекорд скорости бега

Человекоподобный робот установил рекорд скорости бега10
- 13.04.2026, 14:39
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Он почти достиг скорости Усэйна Болта.
Компания Unitree Robotics опубликовала видео, демонстрирующее, как ее человекоподобный робот H1 достигает скорости бега, составляющей около 10 метров в секунду. Компания утверждает, что их робот установил новый мировой рекорд, пишет «Фокус».
Во время бега человекоподобный робот H1 достиг скорости 10,1 метра в секунду, хотя Unitree Robotics отметила возможную погрешность измерения. Общая длина ноги человекоподобного робота H1 составляет 80 сантиметров. Он весит около 62 килограммов, что сопоставимо со средним весом человека. В Unitree Robotics заявили, что их робот почти достиг скорости бега самого быстрого человека в мире – Усэйна Болта.
Напоминаем, что в 2009 году спортсмен из Ямайки установил мировой рекорд в беге на дистанции 100 метров — 9,58 секунды, который не побит до сих пор. Это значит, что средняя скорость спринтера составляла 10,44 метра в секунду. Таким образом робот H1 приблизился к этому показателю.