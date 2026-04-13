Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром

Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром7
- 13.04.2026, 14:42
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Названы возможные темы для разговора.
Украина передала венгерской стороне сигналы о возможных контактах на уровне президента Владимира Зеленского и лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра, который одержал победу на парламентских выборах.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет «Интерфакс-Украина».
«Мы считаем, что мы получили правильные европейские новости из этой страны, которые открывают нам новые возможности и дают шанс начать новую добрососедскую страницу нашей взаимной истории. Народ заслуживает такие открытые отношения. Мы хотим и уже передали сигналы соответствующих контактов на уровне президента Украины и соответственно господина Мадьяра», — рассказал Сибига.
По его словам, Украина ждет реакции от венгерской стороны и заинтересована в контакте президента с Мадьяром. Глава МИД подчеркнул, что с венгерской стороной необходимо решить широкий спектр вопросов — от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке.
«Если говорить глобально — это снятие блока Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 миллиардов кредита, и формальное открытие кластеров», — заявил Сибига.