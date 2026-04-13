В Минске изменили маршрут четвертой линии метро 7 13.04.2026, 14:50

5,218

Новый маршрут пройдет через Дражню и промышленную зону.

Четвертую линию минского метро поведут в Дражню. А «Слепянка» и «Долгобродская» изменили свое место.

Восточную часть четвертой кольцевой линии решили отодвинуть дальше от центра в промышленную зону, изменив расположение сразу нескольких станций и пересадочных узлов. С количеством станций на линии также еще нет определенности.

Новые контуры транспортного будущего Минска стали известны благодаря репортажу пропагандистского телеканала ОНТ, посвященному работе проходческих щитов, отметил сайт blizko.by. В сюжете в кадр попали свежие схемы развития подземки из кабинетов института «Минскметропроект». Из них следует, что прежний маршрут четвертой линии изменился — метротоннели сделают резкий вираж на восток.

Новый маршрут восточного полукольца

До недавнего времени планировалось, что после станции «Ботанический сад» поезда пойдут к шестой клинической больнице на станцию «Уральская», на перекрестке улиц Уральской и Фроликова, а оттуда направятся к станции «Долгобродская», где была запланирована пересадка на станцию «Тракторный завод» Автозаводской линии.

Однако теперь маршрут восточного полукольца существенно изменяется. После «Ботанического сада» линия поворачивает на восток, к Запорожской площади на перекрестке улиц Филимонова, Столетова и Запорожской, где разместится станция «Слепянка».

Дальше тоннели пройдут под Радиальной улицей, где в промышленной зоне на перекрестке с улицей Волгушасова появится новая станция «Дражня».

После этого трасса четвертой линии продолжится под Радиальной улицей до перекрестка с Переходной улицей и в створе с улицей Жилуновича, по краю Минского подшипникового завода, выйдет к станции «Долгобродская» на Партизанском проспекте, которая теперь станет пересадочной со станцией «Партизанская», а не со станцией «Тракторный завод», как было запроектировано ранее.

Зачем изменили четвертую линию

Возможно, что эти изменения в восточном полукольце связаны с тем, что на восток от Минской кольцевой автодороги планируется возведение микрорайона Зеленый Бор, общая площадь застройки которого превысит миллион квадратных метров.

Улица Волгушасова станет главной транспортной артерией для этого массива, поэтому метро стремятся подвести как можно ближе к будущим жителям.

При этом в новой документации заявлены 18 (17) станций четвертой линии, что не совпадает с изображенным на схеме. Первоначально на кольце планировалось 17 остановок. Когда в начале года из проекта исключили «Киевский сквер» и «Политехническую», их осталось пятнадцать. Теперь со схемы исчезла «Уральская», добавилась «Дражня», передвинулась «Долгобродская», и на представленных новых схемах отображено 16 остановок.

Что касается других перспективных районов, продление первой и второй линий сохраняется только в направлении Ельницы и Щомыслицы соответственно. Продление метро в Дегтярёвку или Северный берег, где планируют построить четыре с половиной миллиона квадратных метров жилья, проектом по-прежнему не предусмотрено.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com