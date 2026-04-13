Лучшая новость в этом году Кирилл Мартынов

13.04.2026, 14:51

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Кирилл Мартынов

Фото: jauns.lv

Невероятно красивый политический праздник людей, выступающих за единую Европу.

В российской политической истории есть особенность, делающая ее гораздо более трагическим процессом, чем простая череда диктатур. Ни разу в этой истории правящая партия не уходила в оппозицию, проиграв выборы. Не успело случиться такого в короткий период конституционной монархии, а затем в условиях республики, сменившейся советским строем. Ну и самое неприятное, что после 1991 года такого тоже ни разу не произошло. Тем самым базовая идея демократии: что политическая власть может передаваться мирно в результате решения народа, просто не знакома жителям нашей страны.

Накануне исторических выборов в Венгрии у людей, отравленных российским опытом, было много гипотез о том, что Виктор Орбан так просто не уйдет, и напоследок устроит какую-нибудь гадость в стиле своего патрона, которого он называл львом. Но «Беркута» у Орбана нет, а Будапешт всегда оставался городом, настроенным крайне пессимистично по поводу политической программы разрыва с Европой и «особого пути». Орбан уходит в результате уверенной победы оппозиции, он не нашел ресурсов ни для фальсификации выборов в стиле Путина, ни для того, чтобы сделать вид, что в стране нет его противников, а только маргинальные предатели и иноагенты, ни для силового подавления выигрывшей выборы оппозиции в стиле Беларуси.

Это лучшая новость в этом году. На уровне новостей у нас больше не будет конструкции «ЕС хотел сделать то-то, но Орбан, посоветовавшись с Москвой, против», и это исчезновение риторической фигуры «отца народа» само по себе прекрасный праздник. Урок всем, что отцы уходят в небытие, часто оставляя за собой разоренные страны, движущиеся к гражданской войне. Венгрии при мирном транзите удалось избежать такого сценария.

Другая сторона этого явления – невероятно красивый политический праздник, когда молодые люди, выступающие за единую Европу и Венгрию в ее составе, вышли на улицы городов, а перед этим обеспечили оппозиции рекордную явку. Европейская идея способна заставлять людей действовать и защищать свои ценности, в особенности когда на другой чаше весов поклонение Кремлю, Трампу, Вэнсу и прочим «великим лидерам». Главным вопросом российской политики последние пятнадцать лет выступал вопрос об интеграции в Европу, и после того, как наша версия Орбана поняла, что потеряет на этом пути свою власть, была выбрана война и самоизоляция. Путь современной Украины начался в морозном ноябре 2013 года, когда молодые люди в Киеве выбрали Европу, а потом северный сосед попытался вырвать у них этот выбор. Короче, поражение Орбана – это шаг к Европе, которая выстоит в нынешнем шторме, защитит себя и своего союзника, Украину. Свободная Украина в свою очередь – это надежда на изменения в России в будущем.

Ставка Орбана на то, что политическую кампанию можно выстроить вокруг дешевого топлива из России и ненависти лично к Зеленскому, который якобы обворовал венгерский народ, оказалась полностью проигрышной. Солидарность и верховенство закона, нежелание быть партнером агрессивной России, и исторические параллели с подавленной СССР венгерской революцией, оказались для избирателей важнее цен на газ.

Лица, отравленные кремлевской пропагандой, увидели в лозунге венгерской молодежи, повторяющей слова своих прадедов из 1956 года, «Русские, домой», «русофобию» и даже антимигрантские настроения. Но мигранты не приходят в чужие страны на танках или на потоках коррупционных денег, и очевидно, что Венгрия до сих пор не слишком страдала от засилия россиян, чтобы расценивать этот лозунг как «борьбу с мигрантами». «Русские, домой» — это правильный гуманистический лозунг, который я использовал в феврале 2022 года: дорогие соотечественники, забирайте свои танки и ракеты, свое «геополитическое влияние» и займитесь своей страной. Возможно, если русские вернутся домой, то они обнаружат там, что предателями и агентами были те, кто посылал их на бессмысленную смерть.

Кирилл Мартынов, «Фейсбук»

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