В Германии пилоты Lufthansa начали 48-часовую забастовку 13.04.2026, 15:18

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Фото: charter97.org

Сотни отмененных рейсов.

В понедельник, 13 апреля, авиасообщение в Германии оказалось парализовано из-за очередной масштабной забастовки пилотов компании Lufthansa. По информации издания Spiegel, сотни рейсов были отменены по всей стране. Организатором протеста выступил профсоюз «Vereinigung Cockpit» (VC), объявивший о прекращении работы пилотов основной авиакомпании Deutsche Lufthansa, а также подразделений Lufthansa Cargo и Cityline.

Акция началась сразу после полуночи в понедельник и, по плану, продлится до конца вторника, 14 апреля. Хотя основная нагрузка легла на крупнейшие авиационные хабы во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, последствия забастовки ощущаются и в небольших региональных аэропортах. В профсоюзе VC ожидают, что за эти 48 часов ежедневно будут отменяться сотни вылетов.

Нынешний виток протестов вызван глубокими разногласиями в ходе коллективных переговоров. Основными камнями преткновения стали пенсионный план компании и система компенсаций в дочерней структуре Cityline. Примечательно, что спор по поводу пенсионного обеспечения обостряется уже в третий раз с начала текущего года, а стороны пока так и не смогли найти компромисс.

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