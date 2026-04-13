Кандидаты от Москвы — лузеры1
- Андрей Ильенко
- 13.04.2026, 15:22
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Хорошая тенденция.
Я не знаю, будет ли следующая венгерская власть дружественной к нам. Или хотя бы просто добрососедской.
Но все же есть осторожный оптимизм. Так, будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр приезжал в Украину во время полномасштабного вторжения и делал символические шаги солидарности с Украиной. Как будет дальше — покажет время.
В любом случае разгромное поражение Орбана — это очень хорошо. Хотя бы по этим очевидным причинам:
1. Орбан построил всю свою кампанию на открытой ненависти к Украине. И тотально проиграл. Это хорошо хотя бы как хрестоматийный пример на будущее для всех подобных украинофобов в других странах — антиукраинская истерия как политическая технология не работает. Скорее наоборот.
2. Проиграл не только Орбан. Проиграл Путин, вместе со всеми своими деньгами, ботами, политтехнологами, ГРУшниками, кириенками и тому подобное.
Недавно промосковский путч на выборах разбила Молдова и Румыния. Теперь — Венгрия, которая долгие годы была главным союзником Кремля в Европе.
Это хорошая тенденция. Кандидаты от Москвы — лузеры.
3. Надеюсь, история с Орбаном станет поводом серьезно задуматься нынешней администрации США, — стоит ли так откровенно лезть в иностранные выборы. Хотя не думаю, что выводы будут сделаны. Там триумф за триумфом.
Но хоть одно ясно — такая поддержка скорее вредит, чем помогает.
Нам свое делать. Работаем дальше.
Андрей Ильенко, «Фейсбук»