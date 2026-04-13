Танец будущего министра здравоохранения Венгрии взровал Сеть

Танец будущего министра здравоохранения Венгрии взровал Сеть13
- 13.04.2026, 15:48
- 16,868
Он праздновал победу партии «Тиса» на выборах.
В соцсетях стало вирусным видео зажигательного танца будущего министра здравоохранения Венгрии Жолта Гегедюша во время празднования победы его партии Тиса на выборах 12 апреля.
Об этом сообщил канал BBC.
По результатам подсчета 98,93% голосов на выборах в Венгрии победила партия «Тиса» Петера Мадьяра — она должна получить 138 мест в парламенте, тогда как Фидес нынешнего премьера Виктора Орбана будет иметь лишь 55 мест.