Как будет работать MOS - новая платформа для подачи на ВНЖ в Польше? 13.04.2026, 15:59

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Собрали для белорусов ответы на основные вопросы.

С 27 апреля 2026 года подача документов на ВНЖ в Польше будет почти полностью переведена в электронную форму. Исключения сохраняются для отдельных видов карт побыту и обмена карт.

Управление по делам иностранцев подготовило ответы на основные вопросы о том, как будет работать электронный модуль MOS, через который будет проходить легализация. MOST выбрал наиболее существенные вопросы.

С какого момента можно будет создать учетную запись на портале MOS?

Учетную запись пользователя нового портала MOS можно будет создать с 27 апреля 2026 года.

Как создать учетную запись на новом портале MOS? Какие документы нужно подготовить?

Чтобы создать учетную запись на новом портале MOS:

- перейдите на сайт mos.cudzoziemcy.gov.pl и ознакомьтесь с информацией о портале;

- перейдите к правилам, чтобы узнать о правилах использования портала и другой важной информации;

- нажмите «Войти»;

- сайт перенаправит вас на login.gov.pl;

- подтвердите свою личность, используя выбранный вами метод. После подтверждения личности вы будете перенаправлены на MOS для заполнения регистрационной формы для новой учетной записи;

- заполните регистрационную форму;

- нажмите «Подтвердить»;

- на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме, будет отправлено сообщение со ссылкой для активации учетной записи;

- следуйте инструкциям, содержащимся в электронном письме, и нажмите на ссылку; она перенаправит вас на страницу подтверждения регистрации учетной записи в MOS;

- после создания учетной записи каждый раз входите в MOS через login.gov.pl, нажимая «Войти».

Никогда никому не сообщайте информацию, необходимую для входа на login.gov.pl. Это может повлиять на безопасность данных!

У меня есть представитель, может ли он создать учетную запись на портале MOS от моего имени?

Нет, он не имеет на это права. Правила запрещают использование учетных записей других пользователей. Пользователь обязан сохранять конфиденциальность данных, необходимых для входа на портал, поэтому он не может предоставлять их посторонним лицам, в том числе представителю.

Представитель может участвовать в процессе заполнения заявления таким образом, что заявление заполняется иностранцем в его присутствии.

У меня есть учетная запись пользователя на существующем в настоящее время портале MOS. Будет ли учетная запись автоматически перенесена на новый портал?

Нет, существующий портал MOS будет отключен, а учетные записи пользователей удалены. Необходимо будет создать новую учетную запись пользователя.

Какие заявления я могу подать через новый портал MOS?

Через портал MOS (доступный через веб-браузер) вы можете подать заявление на получение разрешения на:

- временное пребывание,

- постоянное пребывание,

- пребывание в качестве долгосрочного резидента ЕС.

Что если отправить заявление, как и раньше, в бумажной форме?

С момента запуска нового портала MOS, то есть с 27 апреля 2026 года, заявления на получение этих видов ВНЖ можно будет подать только в электронном виде. Даже если вы распечатаете и отправите воеводе бумажное заявление, оно останется без рассмотрения.

Подача заявления на получение разрешения на пребывание в Польше через портал MOS может занять время и зависеть от получения электронно подписанного приложения от другого лица (работодателя, учебного заведения, организатора стажировки или волонтерской программы).

Лицам, чей законный срок пребывания заканчивается примерно до 27 апреля 2026 года и примерно через 2 недели после этой даты, Управление по делам иностранцев рекомендует не затягивать с подачей заявления подать его как можно скорее в бумажном виде. Бумажное заявление должно поступить в воеводское управление до 26 апреля 2026 года.

Какие заявления по-прежнему будут принимать в бумажной форме?

Через портал MOS Вы не сможете подать заявления на получение разрешения на временное пребывание:

- с целью выполнения работы в рамках внутрикорпоративного перевода;

для долгосрочной мобильности руководящего работника, специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода;

- для воссоединения с семьей — в ситуации, когда иностранец, которого касается заявление, находится за пределами Польши;

- для члена семьи гражданина Республики Польша, гражданина государства-члена ЕС или гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, когда иностранец, которого касается заявление, находится за пределами Польши;

- иностранцу, ведущему семейную жизнь в понимании Конвенции о защите - прав человека и основных свобод с гражданином Республики Польша, гражданином государства-члена ЕС или гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, когда иностранец, которого касается заявление, находится за пределами территории Республики Польша.

В этих случаях заявления будут по-прежнему принимать в бумажной форме.

Заявление на выдачу новой карты (обмен) по-прежнему будут приниматься в бумажном виде.

Насколько известно, заявления на ВНЖ по международной защите также будет подаваться по прежним правилам.

Процедура проходит полностью онлайн или требует личного присутствия?

Полностью онлайн осуществляется только подача заявления. Вам необходимо будет лично явиться по вызову воеводы, ведущего дело, чтобы сдать отпечатки пальцев и образец подписи, предъявить оригинал паспорта и документы и при необходимости дополнить недостающие документы.

Что мне делать, если я хочу подать заявление на получение разрешения на пребывание в Польше в последний день легального пребывания, а в этот день портал MOS не будет работать?

В такой ситуации заявление следует подать не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня, когда система стала доступной. Датой подачи заявления будет считаться первый день недоступности системы.

На веб-сайте Управления по делам иностранцев (www.gov.pl/udsc) будет публиковаться информация о сбоях в работе системы, запланированных технических перерывах и возобновлении работы системы.

О чем нужно помнить

Управление по делам иностранцев рекомендует заранее подавать заявления, которые требуют подписания приложения другим лицом, то есть заявления о предоставлении разрешения на:

- временное пребывание и работу, а также для работы по профессии, требующей высокой квалификации, или разрешение на временное пребывание с целью долгосрочной мобильности обладателя Blue Card (приложение требует подписи работодателя);

- временное пребывание с целью ведения предпринимательской деятельности (приложение требует подписи работодателя);

- временное пребывание с целью обучения в вузе (приложение должно быть подписано учебным заведением);

- временное пребывание с целью прохождения стажировки или волонтерской деятельности (приложение должно быть подписано организатором стажировки или волонтерской деятельности).

Помните, что, если к заявлению необходимо приложить приложение, подписанное другим лицом (например, работодателем), вам может потребоваться длительное время для получения этой подписи.

Нужно ли платить за подачу заявления?

Доступ к системе MOS будет бесплатным. Вы сможете подать заявление самостоятельно, без необходимости пользоваться платными услугами посредников. Единственные расходы, которые вы понесете, — это гербовый сбор при подаче заявления (в зависимости от типа разрешения — от 340 до 640 злотых) и плата за выдачу карты пребывания (100 злотых). Оплату нельзя произвести через портал MOS.

Как подать заявление на ВНЖ через MOS?

- создать учетную запись пользователя в новой системе MOS (Moduł Obsługi Spraw) (Модуль обслуживания дел). Если у вас уже есть учетная запись в существующей системе MOS, вам необходимо будет создать новую учетную запись;

- лично войти на портал MOS через login.gov.pl и заполнить соответствующую форму заявления на получение разрешения на пребывание в Польше;

0 подписать электронное заявление — для этого необходимо иметь доверенный профиль (profil zaufany), квалифицированную электронную подпись (kwalifikowany podpis elektroniczny) или личную подпись (podpis osobisty);

- добавить необходимые приложения:

- актуальную фотографию в цифровом формате;

- цифровую копию (скан или фотографию) всех страниц действующего проездного документа;

- подтверждение оплаты (скан документа или электронное подтверждение перевода): плата в размере 100 злотых за выдачу карты пребывания и гербовый сбор за выдачу разрешения на пребывание (от 340 до 640 злотых в зависимости от типа разрешения);

- приложение, подписанное электронно:

- работодателем — в случае заявления о выдаче разрешения:

- на временное пребывание и работу,

- на временное пребывание с целью ведения предпринимательской деятельности,

- с целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации, или разрешение на временное пребывание с целью долгосрочной мобильности обладателя Blue Card;

- учреждением, проводящим обучение — в случае заявления о предоставлении разрешения на временное пребывание с целью обучения;

- организатором стажировки или волонтерства — в случае заявления о предоставлении разрешения на временное пребывание с целью прохождения стажировки или волонтерства.

При заполнении заявления вам необходимо будет указать адрес электронной почты работодателя, учебного заведения или организатора стажировки или волонтерства. На этот адрес будет отправлена ссылка с частью заявления, предназначенной для заполнения и подписания этим субъектом. Это необходимо для успешной подачи заявления.

Как будет работать MOS — новая платформа для подачи на ВНЖ в Польше? Собрали ответы на основные вопросы

С 27 апреля 2026 года подача документов на ВНЖ в Польше будет почти полностью переведена в электронную форму. Исключения сохраняются для отдельных видов карт побыту и обмена карт. Управление по дел...

После правильного подписания и отправки заявления вы сможете сохранить его в форматах PDF и XML и получить официальное подтверждение получения (Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Могу ли я прервать заполнение заявления и вернуться к нему позже?

Да, в таком случае вы сможете вернуться к сохраненной рабочей копии в течение 45 дней с момента внесения последних изменений в заявление.

Какой размер могут иметь приложения, которые я должен приложить к заявлению?

Максимальный размер фотографии составляет 2,5 МБ, а других приложений — 10 МБ. В систему можно добавить приложения общим размером до 50 МБ.

Должен ли я приложить скан всего паспорта или только первой страницы?

Требуется приложить скан или фотографию всех страниц паспорта.

Как я могу предоставить дополнительную важную информацию, если в форме нет соответствующего поля?

К заявлению (на последнем этапе) необходимо приложить дополнительные приложения, содержащие важную информацию.

Могу ли я отправить скан подписанных от руки документов вместо того, чтобы подписать их электронно?

Заявление и приложения, которые требуют подписи, например, работодателя или учебного заведения, должны быть подписаны электронной подписью или с помощью доверенного профиля и отправлены через платформу MOS. Другие документы, прилагаемые к заявлению, могут быть подписаны от руки, отсканированы и приложены к заявлению в системе MOS.

Как мой работодатель, учебное заведение или организатор стажировки или волонтерства получит соответствующее приложение к заявлению для подписания?

При заполнении заявления вам необходимо указать адрес электронной почты работодателя, учебного заведения или организатора стажировки или волонтерства. На этот адрес будет немедленно отправлена ссылка с частью заявления, предназначенной для заполнения и подписания этим субъектом. Это необходимо для успешной подачи заявления. Ссылка действительна в течение 30 дней.

Если работодатель, учебное заведение или организатор стажировки или волонтерской деятельности не подпишет требуемое приложение, система заблокирует возможность подачи заявления без требуемого приложения.

Как только заявление будет подписано, вы получите сообщение на свой адрес электронной почты с текстом «Заявление уже можно подать».

Может ли работодатель, учебное заведение или организатор стажировки или волонтерской деятельности приложить к приложению дополнительные документы?

Нет. Дополнительные документы вы можете приложить к заявлению в электронном виде лично.

Получу ли я обратную информацию по электронной почте после подачи заявления?

Вы не получите информацию по электронной почте о подаче заявления. В системе MOS статус заявления будет отображаться как «отправлено».

Я подал заявление на получение разрешения на пребывание в Польше через портал MOS. Что дальше?

После правильного подписания и отправки заявления вы сможете сохранить его в форматах PDF и XML и получить официальное подтверждение получения (Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

После проверки и утверждения заявления сотрудником воеводского управления вы сможете скачать из системы и распечатать справку о подаче заявления на получение разрешения на пребывание в Польше, которая заменит существующий штамп в паспорте. Службы, ответственные за контроль законности пребывания, будут иметь информацию о поданном вами заявлении.

Воевода, ведущий дело, вызовет вас для личного присутствия, чтобы вы сдали отпечатки пальцев и образец подписи, а также предъявили оригинал паспорта и, в случае необходимости, дополнили информацию, содержащуюся в заявлении, или приложили дополнительные документы.

Воевода, ведущий дело, отправит решение по указанному вами адресу для доставки.

Что означает статус «Ожидает синхронизации» и как долго он может длиться?

Это означает, что заявление отправляется, что может занять несколько минут.

Можно ли отменить или отредактировать заявление после случайного нажатия кнопки «Отправить»?

Отменить или отредактировать уже отправленное заявление невозможно.

Считается ли заявление поданным только после доставки бумажных оригиналов документов?

Заявление считается поданным в момент его отправки в воеводское управление. Однако помните, что заявление может содержать формальные недостатки — если, несмотря на требование воеводы, ведущего дело, вы не устраните формальные недостатки в указанный срок, заявление будет оставлено без рассмотрения.

Сообщит ли мне портал MOS о необходимости дополнить документы или о текущем статусе дела?

Нет. О необходимости личного явления и дополнения документов вас проинформирует сотрудник воеводского управления.

Что мне делать, если после подачи заявления я захочу сменить цель пребывания в Польше, работодателя, условия работы или сообщить о новом адресе?

В таком случае вам необходимо будет уведомить воеводу вне портала MOS, отправив письмо в бумажном или электронном виде на адрес электронной почты воеводы.

Могу ли я подать апелляцию на решение через MOS?

Нет, апелляцию необходимо подавать вне портала MOS, отправив письмо в бумажном или электронном виде на адрес электронной почты воеводы.

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