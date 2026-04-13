«Зарплата в $1000 в Беларуси? Смешной анекдот» 6 13.04.2026, 16:01

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Белстат и белорусы живут в параллельных реальностях.

Пользователь Threads под ником sasha_guryanova поинтересовалась мнением соотечественников о ценах в магазинах страны.

«Слушайте, а это нормально, что цены в магазах на продукты – такие, как будто мы все получаем по $1000, а не по тысяче белорусских рублей?» — спросила она.

Большинство из тех, кто отозвался на пост, рассказали о своем отношении к противоречию между официальными данными и реальной зарплатой, а также сравнили ее с ценами в Беларуси. Сайт Charter97.org приводит популярные комментарии:

— В магазин заходишь — как будто в Европе цены. Молоко полдоллара раньше было, а теперь — как будто в евро ценник. А зарплаты наши — как были копейки так и остались. Реальное ощущение, что живем в какой—то параллельной реальности, где в магазинах курс доллара а в кошельке – займы.

— Раньше на одни и те же 600 рублей можно было оплатить «коммуналку» и всё, что с ней связано, купить еды на месяц и ещё скупить половину Wildberries впридачу. Сейчас только на «коммуналку» и еду — и то, без мяса, так еще и не хватает.

— Не ешь ничего вредного, и все будет нормально. Купи гречку, рис, молоко, сахар и всё.

Один из комментаторов в шутку сослался на данные «Белстата» о средней зарплате в тысячу рублей. «Хаха, смешной анекдот», — ответили ему.

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