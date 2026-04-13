Удар изнутри: кто может свергнуть Путина 1 Алексей Копытько

13.04.2026, 16:05

5,092

Алексей Копытько

Кремль ждут тяжелые месяцы.

Проигрыш Орбана возвращает к жизни максимально архетипичную историю — откуда Путину ждать беды.

Условное «перемирие» временно снизило белый шум, благодаря чему выпятились интересные сюжеты.

1. Вэнс дважды больно ударился головой в штангу — с Орбаном и с Ираном. Причем есть ощущение, что Трамп специально отправил его к иранцам, дабы навесить негатив в истории, которой Вэнс не управляет, а только выглядит идиотом на побегушках. Слишком уж громкими стали разговоры в США на тему замены вождя, ибо текущий спятил.

Товарищ Рубио тем временем затаился и тихонечко окормляет тему Кубы, откуда идут позитивные сигналы: местное начальство стало публично допускать сотрудничество с США, привлечение инвестиций и так далее.

Трамп добавляет огня в сюжет с самопомешательством. История с нападками на католическую церковь — прямо впечатляющая.

Характерно, что и Вэнс, и Рубио — практикующие католики. Взгляды католических общин будут обращены к ним в ожидании реакции. Как минимум, должны появиться анонимные слухи в СМИ, что они не вполне разделяют пафос Трампа в отношении Ватикана. Это вопрос поддержки влиятельной католической сети на будущих электоральных витках.

История с совместной американо-иранской блокадой Ормузского пролива — вообще конфетка.

В руках у Трампа идеальный инструмент — армия. Предсказуемый, эффективный. Однако он решил применить военных максимально экзотическим способом.

Ранее была железная логика. Успешно завершили этап операции — подготовили следующий. Политики решили дать шанс дипломатии — нормально. Дипломатия не сработала — должен запуститься план.

Пару мегатонн чугуния на головы недобитым ксировцам и всей иранской инфраструктуре — а затем снова дипломатия. И критики было бы уже меньше. Ибо Вашингтон не воплотил ультиматум сразу, а дал шанс диалогу.

Вместо этого американский флот должен будет сейчас исполнять какие-то странненькие экзерсисы. А спроецированная мощь — простаивать. Это ненормальная ситуация для военных.

Хуже всего, если блокада и новые контакты не дадут результата, и сила таки будет задействована. Это породит еще больше сомнений в военной среде. И решительность Хегсета рубить нелояльные головы может не помочь.

Это действительно плохо, ибо ставит под сомнение единственный безоговорочный аргумент США глобального уровня.

2. В России — свое кино. Набирает ход процесс чучхеизации. Потенциальное затягивание конфликта в Персидском заливе гипотетически обнадеживает Москву, но эффект явно недостаточный и отложенный.

А пока РФ ожидает очень плохой квартал. Кремль в очередной раз предлагает раскошелиться бизнесу.

На этом фоне проигрыш Орбана возвращает к жизни максимально архетипичную историю — откуда Путину ждать беды.

Петер Мадяр — вполне себе член правящей венгерской элиты, на почве конфликта организовал оппозицию и сместил действующего вождя, который многих утомил.

Потенциал российской оппозиции в эмиграции, всех несистемных несогласных и так далее выглядит категорически недостаточным, чтобы как-то пошатнуть господство Путина.

То есть, успешное (!!!) нападение может готовиться только в среде околопутинской элиты, когда кто-то из публичных лиц с неким весом займет особую позицию, а его не захотят или не успеют погасить.

И вот сейчас самое интересное упражнение — гадать, кто именно станет могильщиком Путина, кого поддержит внутриэлитная фронда.

В России наверняка многие предаются этим размышлениям, скролля новости из Будапешта.

Мишустин? Ему 60 лет, есть аппаратный вес, осторожен, не первый в ряду военных преступников, понятен бизнесу, Китаю и западникам, может подарить шанс на реанимацию.

Патрушевы? Понятны силовикам, ненавидят Кадырова, могут держать линию. Хотя младший и не блещет результатами.

Ковальчуки? Слишком велик риск и непонятно зачем.

Чемезов и кто-то из его орбиты? Какой-нибудь военно-промышленный технократ с человеческим лицом?

Какой-то «герой войны»…

Все это будет подталкивать к Кремль к максимальной стерилизации ближних и дальних подступов к власти, что должно проявиться и на выборах в Думу.

Опыт закручивания гаек имеется. Однако сюжеты в Молдове и Венгрии указывают — кремлевские рецепты перестают работать…

Алексей Копытько, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com