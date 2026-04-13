Жительница Барановичей – Минздраву: Где ваша хваленая компетентность? 6 13.04.2026, 16:13

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Два врача не могут договориться.

Жительница Барановичей написала возмущенный пост в Threads о недочетах работы системы здравоохранения в Беларуси. Она рассказала о том, что ее 70-летнему родственнику трижды пришлось ездить из родного города в Брест ради пятиминутного бессмысленного приема у врача.

«В чем смысл? – пишет женщина. — Вопрос к Минздраву. Гонять семидесятилетнего человека из Барановичей в Брест в онкодиспансер ради пятиминутного приема со словами: «Вам ваш лечащий врач на месте все скажет и назначит». И так три раза! При всех современных способах связи волочь все бумажки, ехать, платить деньги за дорогу…

Где эта ваша хваленая компетентность, если все — просто по кругу? Два врача не могут договорится! Какой кошмар и неуважение!»

В ответ на пост пользователи соцсети стали рассказывать о похожих проблемах, с которыми столкнулись в поликлиниках и больницах. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— А тот факт, что в Барановичах, бывает, нет «химии» (надо заказывать и ждать, при том, что она должна проводиться по определенным дням»? Я, как услышала, думала в Минздрав звонить и жаловаться. При чем, это не единичный случай. Пора уже наказывать за халатность. Я понимаю что у них зарплаты там мизерные, но это не повод так относиться к болезни чужого человека, от которой зависит жизнь. Не нравится — полы мой и нет ответственности никакой.

— В Боровлянах — то же самое, была там с родственником у которого онкология. Это какой-то ужас, очереди огромные, вызывают не по времени, у нас талон был на самое раннее утро, в итоге ближе к 4 часам дня только вышли. В Барановичах тоже самое творится. И, да, выезды в Брест ради пары слов — это какое—то издевательство. Не понимаю, почему нельзя просто отправить документы по «Вайберу», к примеру, а надо ехать туда, тратить рабочий день, свои деньги, ради пары слов.

— Вот этот выезд на «два слова» уже и есть последняя капля терпения и непонимания . Реально — две цифры сравнить! Ну как так? Ничего же больше!

— Постановления Минздрава не граничат со здравым смыслом.

— Я из Барановичей. То же самое. Лекарств нет, когда приедет — не знаем, но в Брест записать вас то ли не хотим, то ли лень. Лечится 2 года, и вечно вопросы Барановичи — Брест! В последний раз ругалась с заведующей в Бресте из—за консилиума.

— Моему мужу из Барановичей с 3 стадией дали направление на лечение в Брест. Очередь на лучевую терапию ждать 4 месяца. С 3 стадией! Вот такой зеленый коридор для онкобольных. Царствие небесное тебе, родной. Мы боролись как могли. Но...

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