Украина создала ракеты, способные пролетать вглубь России на 500 км 19 13.04.2026, 18:54

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Разработка велась в секрете.

В Украине впервые публично раскрыли успехи украинского ракетостроения и подтвердили планы по созданию суверенной спутниковой группировки, пишут аналитики Defence Express.

«Вряд ли целью боевой задачи было достижение определенной высоты. Это стало результатом полета неизвестной баллистической ракеты, очевидно с боевой частью, к цели. Что вполне укладывается в еще одну фразу: «У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях», – отметили аналитики, комментируя информацию депутата Федора Вениславского о выводе украинского ракетоносителя в космос.

Они добавили, что гиперзвуковые скорости здесь следует воспринимать в контексте разработки баллистических ракет, которые могут преодолевать дальность около 500 км и обычно разгоняются до скоростей более 5 Махов (1700 м/с).

Они приходят к выводу, что Украина уже имеет баллистические ракеты такого класса, хотя, очевидно, не в значительном количестве. В то же время отмечается, что «когда именно и с какой целью, а также с каким результатом были осуществлены эти пуски, пока неизвестно».

Также стало известно, что во время войны был осуществлен запуск ракетоносителя с транспортного самолета на высоте примерно 8 тысяч метров, который потенциально может также быть использован для вывода на орбиту различного рода космических аппаратов.

«На практике запуск баллистической ракеты с самолета позволяет преодолеть первые и самые сложные километры полета, когда сопротивление атмосферы очень значительно. И таким образом с уже имеющейся баллистической ракетой можно достичь еще большей дальности, но ее габариты и вес будут ограничены возможностями носителя. Однако влияние на дальность полета баллистической ракеты напрямую зависит от того, какой тип «воздушного запуска» используется», – говорится в статье.

По словам председателя подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, уже во время войны подразделения, входящие в состав ГУР, выполняя боевую задачу, дважды вывели ракетоноситель с территории Украины в космос. Первый раз – на высоту более 100 километров, второй – 204 километра.

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